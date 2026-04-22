Beto Casella, autocrítico por el rating de BTV: "Si no hago medio punto más..."

El conductor reconoció la exigencia del canal frente a los niveles de audiencia tras el pase del año, enfrentó las versiones de un posible levantamiento y fulminó a sus los periodistas que lo lapidaron.

Beto Casella enfrentó las versiones de conflicto con América y admitió que el canal esperaba mejores números de rating para su nuevo ciclo BTV. El conductor reconoció la decepción de la gerencia luego de la enorme apuesta económica que significó sacarlo de la pantalla de El Nueve.

"Nunca estuvo claro cuánto iba a durar el programa, pero está durando una hora y va a seguir así", afirmó el comunicador sobre el presente de su programa. Además, se hizo cargo de los cambios en la grilla y descartó rotundamente el levantamiento del programa.

Casella fue claro y consideró justas las exigencias de rating que imponen desde la dirección para sostener el proyecto durante esta temporada. El presentador explicó que el canal pidió llegar a los 2 puntos de promedio y reconoció que el equipo todavía debe alcanzar "medio puntito más".

"Si dicen que esperaba que rinda un poco más, tienen toda la razón del mundo", aseveró el periodista ante las consultas de la prensa, y lanzó un desafío público sobre su capacidad de convocatoria: "Si yo no hago medio punto más, dejo de llamarme Bautista Casella", aseguró ante las cámaras.

Beto Casella disparó contra Juan Etchegoyen por "mala leche"

El conductor apuntó contra el periodista Juan Etchegoyen, a quien calificó como un "sicario de la desinformación" y "mala leche" por difundir rumores de un supuesto ultimátum por parte de la productora. "El amateur publica lo que se le ocurre o lo que le dice otro", sentenció Casella para desmentir las versiones de la posible cancelación de BTV.

Finalmente, se refirió a su salida de El Nueve y descartó volver mientras continúen las actuales autoridades. "Mientras esté la gente por la que me fui, no volvería ni loco", concluyó, y recordó sobre su antiguo lugar de trabajo: "Hay mucha gente que está ahí trabajando porque yo la llevé y les regalé un departamento equipadísimo, divino, y no me arrepiento".