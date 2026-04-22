Quini 6: los resultados del sorteo 3.367 del miércoles 22 de abril de 2026

A pesar de que el juego dejó pozos vacantes para el próximo sorteo, repartió premios millonarios en la modalidad de "Siempre Sale": hubo 42 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un monto de más de $6 millones.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de abril de 2026.

El sorteo 3.367 del Quini 6 de este miércoles 22 de abril repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Golpe de suerte en el Quini 6: un santafesino ganó más de $2.300 millones en el Tradicional

El sorteo del "Siempre Sale" puso en juego un pozo de más de 290 millones de pesos. Hubo 42 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $6 millones.

Números ganadores: 00 - 10 - 12 - 20 - 30 - 37

4 aciertos: 820 ganadores. Premio: $11.821

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 22 de abril de 2026

Números ganadores: 04 - 11 - 21 - 26 - 33 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 38 ganadores. Premio: $850.352

4 aciertos: 2.006 ganadores Premio: $4.832

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 22 de abril de 2026

Números ganadores: 10 - 12 - 17 - 27 - 41 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $2.745.493.769

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 22 de abril de 2026

Números ganadores: 07 - 13 - 20 - 23 - 35 - 41

5 aciertos: 42 ganadores. Premio: $6.906.164

Pozo extra: resultado del miércoles 22 de abril de 2026

Números ganadores: 00 - 4 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 21 - 26 - 27 - 30 - 33 - 37 - 39 - 41 - 44

6 aciertos: 630 ganadores. Premio: $246.031

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.368 del Quini 6 se realizará el domingo 26 de abril a las 21.15. Pozo estimado: $5.500.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.