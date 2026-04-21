21 de abril de 2026 Inicio
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Paro de colectivos en el AMBA este martes 21 de abril: qué líneas no funcionan

Los coches de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) no circulan por reclamo salarial que se extenderá por tiempo indeterminado.

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Los colectivos que no funcionan son el 333, 407, 437, 707.

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La empresa de colectivos Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) se encuentra de paro por tiempo indeterminado en reclamo por los salarios adeudados. Las líneas afectadas son la 333, 707, 407 y 437, las cuales brindan recorrido en zona norte.

El ingreso a las terminales se había vuelto tedioso para los usuarios por su lentitud.
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Los barrios afectados son San Isidro, Vicente López y Escobar del conurbano bonaerense. Según los trabajadores en otras ocasiones, se les atrasó el pago a los empleadores y reclaman mejoras salariales.

La empresa tenía en sus manos varias líneas, un tiempo estuvo a cargo de las 310 y 670 que circulaban por San Martín, pero desde 2015 a ser de "La Nueva Metropol". Por ese motivo, solo tiene a la 333, 707, 407 y 437.

La medida de fuerza será por tiempo indeterminado, pero no aclararon si el paro es activo con movilización o si se quedarán en la cabeceras hasta que llegue el cobro adeudado para luego continuar con sus tareas.

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