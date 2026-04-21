Paro de colectivos en el AMBA este martes 21 de abril: qué líneas no funcionan Los coches de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) no circulan por reclamo salarial que se extenderá por tiempo indeterminado. Por + Seguir en







Los colectivos que no funcionan son el 333, 407, 437, 707. Redes sociales

La empresa de colectivos Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) se encuentra de paro por tiempo indeterminado en reclamo por los salarios adeudados. Las líneas afectadas son la 333, 707, 407 y 437, las cuales brindan recorrido en zona norte.

Los barrios afectados son San Isidro, Vicente López y Escobar del conurbano bonaerense. Según los trabajadores en otras ocasiones, se les atrasó el pago a los empleadores y reclaman mejoras salariales.

La empresa tenía en sus manos varias líneas, un tiempo estuvo a cargo de las 310 y 670 que circulaban por San Martín, pero desde 2015 a ser de "La Nueva Metropol". Por ese motivo, solo tiene a la 333, 707, 407 y 437.

La medida de fuerza será por tiempo indeterminado, pero no aclararon si el paro es activo con movilización o si se quedarán en la cabeceras hasta que llegue el cobro adeudado para luego continuar con sus tareas.