El servicio de colectivos sigue con capacidad reducida: qué falta para que opere con normalidad El presidente de la Cámara de Transporte Automotor, Luciano Fusaro, confirmó que el Gobierno prometió cancelar parte de la deuda de subsidios, pero advirtió que el sistema sigue operando por debajo de su capacidad. Por + Seguir en







Transporte en alerta: empresas reclaman compensación por el gasoil y no descartan subas de tarifas

El sistema de transporte público continúa en estado de fragilidad tras el caos de la semana pasada, y las empresas del sector ya advierten que la normalización está lejos de completarse. El presidente de la Cámara de Transporte Automotor, Luciano Fusaro, aseguró en C5N que, aunque hubo avances en las últimas horas, persisten problemas estructurales vinculados a la deuda de subsidios y al fuerte incremento del precio del gasoil.

“Ayer tuvimos una reunión en la que nos plantearon que esta semana se va a pagar una parte importante de la deuda. Estamos hablando de 50 mil millones de pesos de subsidios atrasados del mes de febrero”, explicó Fusaro, en relación al compromiso oficial para aliviar la situación financiera de las empresas.

Sin embargo, el dirigente remarcó que ese desembolso no resuelve el problema de fondo. “Nos vamos a reunir en los próximos días para ver de qué manera, a través de un mecanismo compensatorio, se introduce la variable de la disparada del gasoil que está afectando, junto con la deuda, los ingresos de las empresas”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2044375475825336400&partner=&hide_thread=false Luciano Fusaro: "El servicio mejoró pero no está al cien"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/nOXtQeF3ZH — C5N (@C5N) April 15, 2026 En ese contexto, el servicio muestra una recuperación parcial, aunque todavía lejos de los niveles habituales. “Los niveles de los servicios mejoraron con respecto a los de la semana pasada. Estábamos en 12 mil colectivos circulando contra 15 mil que había hace un mes. Esta semana hay 2 mil colectivos más en la calle. Estamos en 14 mil, con lo cual ya hay una mejora”, detalló.

De todos modos, Fusaro fue claro al marcar que la normalización no es completa: “Todavía no estamos al 100% de normalidad. Faltan 1.500 coches más respecto a los que teníamos hace un mes”.

El eje de la discusión pasa hoy por el impacto del combustible en la estructura de costos. “El tema de fondo es el precio del gasoil que no está contemplado en el cálculo actual de subsidios. Vamos a ver de qué manera se resuelve”, planteó. En paralelo, aunque no hubo definiciones concretas, el escenario tarifario aparece en revisión. “No se habló de nuevos aumentos de tarifa por ahora, pero desde el Gobierno plantean que es un tema que está en análisis”, señaló, dejando abierta la posibilidad de ajustes si no se encuentra una solución de fondo. Mientras tanto, la prestación del servicio sigue dependiendo de la capacidad de cada operador para sostener la actividad. “Cada empresa hace lo que puede. En promedio estamos un 10% abajo”, concluyó Fusaro, en un diagnóstico que refleja la incertidumbre que aún atraviesa al transporte público.