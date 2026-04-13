Horror en la estación Lacroze: una mujer fue arrollada por el subte y le amputaron una pierna

El hecho se produjo después de que fuera atropellada por una formación, por lo que fue trasladada al Hospital Pirovano con politraumatismos.

Una mujer sufrió la amputación de su pierna derecha luego de que fuera arrollada por una formación de la Línea B de subte en la estación Federico Lacroze en la zona de Chacarita. Por este motivo, la circulación de las unidades permaneció interrumpida.

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El informe del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) , al que accedió C5N , expuso que la mujer tiene alrededor de 70 años y fue trasladada al Hospital Pirovano con politraumatismos, después de que fuera rescatada tras ser embestida.

En este marco, según consignó la agencia Noticias Argentinas, el servicio funcionó limitado entre las estaciones Ángel Gallardo y Leandro N. Alem desde las 14:27 hasta las 15:41, debido al protocolo de emergencia por "arrollamiento de persona" y después fue normalizado.

La víctima padeció la amputación de su pierna derecha al momento de ser arrollada por la formación, lo que generó conmoción entre los usuarios.

La familia de Bárbara Rocío Granado Schonholz confirmó que la neuróloga de 31 años fue la mujer atropellada el sábado por un colectivo de la línea 134 en Villa Devoto y la despidió en Facebook. " No hay palabras para describir tanto dolor ", lamentó su madre Alicia Schonholz .

"Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija", informó la mamá de Bárbara junto a fotos de su hija y la despidió: "Vuela alto mi niña y gracias por estar conmigo 31 años!!!".

"Hola, quiero notificar a todos mis conocidos y mis parientes que la de la foto es mi hija Bárbara. Doctora, neuróloga, ayer un accidente de colectivo en Devoto me la arrebató y está en la morgue judicial", publicó su padre, Carlos Granado.

El Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejia le dedicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram: "Barby, tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo. QEPD".