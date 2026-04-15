15 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Nuevo golpe al bolsillo: el boleto de colectivo en el AMBA volverá a aumentar en mayo

Las tarifas tendrán un incremento del 5,4% a partir del quinto mes del año. También subirá el subte. Será la suba más alta en lo que va del año.

Por
El mínimoen Capital será de $753

El mínimo en Capital será de $753,86, mientras que en provincia pasará a $918,35.

Luego que se diera a conocer el dato de inflación del mes de marzo, el boleto de colectivos en AMBA sufrirá un aumento de 5,4% a partir del 1 de mayo, generando un nuevo golpe al bolsillo a los usuarios. También habrá un incremento en el subte.

Transporte en alerta: empresas reclaman compensación por el gasoil y no descartan subas de tarifas
Te puede interesar:

El servicio de colectivos sigue reducido: qué falta para que opere con normalidad

De esta manera, en lo que va del año, las tarifas del transporte acumulan un total de 39,47% en la provincia de Buenos Aires y un 27,01% en Capital, muy por encima de la inflación acumulada en el primer trimestre (9,4%). En abril, los boletos subieron 4,6% y 4,9%, respectivamente.

En base a ello, con el nuevo dato, el pasaje mínimo de las líneas que circulan en CABA será de $753,86, mientras que en las de la provincia de Buenos Aires subirán a $918,35.

Aumento de boletos en la provincia de Buenos Aires: las nuevas tarifas en mayo

  • Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $871,30 a $918,35.
  • Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1023,04.
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1045,40 a $1101,85.
  • Viajes de 12 a 27 km: $1180,73.
  • Viajes de más de 27 km: $1259,07.

Aumento de boletos en Capital: las nuevas tarifas en mayo

  • Boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,86.
  • Recorrido de 3 a 6 km: $837,66.
  • Recorrido de 6 a 12 km: $902,19.
  • Recorrido de 12 a 27 km: $966,77.

El incremento afectará a las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

colectivos 126 nacional

El subte también tendrá un aumento en mayo

Además del aumento en el colectivo en Capital Federal, la tarifa del subte también subirá 5,4% las tarifas del subte. De esta manera, pasará de $1414 a $1490,36 desde el 1 de mayo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La reunión buscó aumentar las frecuencias de los colectivos en el AMBA.

Conflicto con los colectivos: el Gobierno se comprometió a girar fondos para aumentar las frecuencias

Una mujer fue arrollada por una formación de la Línea B de subte. 

Horror en la estación Lacroze: una mujer fue arrollada por el subte y le amputaron una pierna

play

Conflicto con los colectivos en el AMBA: reunión clave entre los empresarios y la provincia de Buenos Aires

Transporte público en Buenos Aires durante el fin de semana. 

Conflicto con los colectivos: cómo funcionará el servicio durante el fin de semana

Cómo siguen funcionando las líneas de colectivo en Buenos Aires. 

Tras el paro de colectivos, qué líneas no circulan este viernes 10 de abril

Paro de colectivos en Santiago del Estero.

Paro total de colectivos en Santiago del Estero: qué líneas no funcionan

Rating Cero

De vuelta tenemos a Frankie Muniz como Malcolm, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois y Emy Coligado como Piama.
play

Esta serie de los 2000 volvió a Disney Plus con un final único y la está rompiendo: cómo se llama

Peter Claffey, protagonista de El caballero de los Siete Reinos, es el candidato favorito para Bestia.

Una estrella del mundo de Game Of Thrones llegaría a Marvel para la nueva película de los X-Men: quién es

En tiempos donde todo pasa por lo digital, los seguidores suelen detectar rápidamente cambios en las dinámicas de las parejas.

La famosa pareja que estaría atravesando una crisis: podría separarse en cualquier momento

El cantante se encuentra en Argentina.

Ricky Martin está en Argentina y se filtró cuál es su hospedaje en Recoleta

El programa de Telefe no se emitirá el miércoles.

Levantan este miércoles un exitoso programa de Telefe a dos meses de su inicio: el motivo

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Comodoro Rivadavia por el caso de la muerte del pequeño Ángel López. 

Cinthia Fernández respondió las críticas por su rol en el caso Ángel: "Que hagan terapia"

últimas noticias

Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración.

De qué se trata la tarta noruega de Paulina Cocina: los ingredientes y cómo prepararla

Hace 7 minutos
Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Quebrada de los Toros que está en las alturas y tiene paisajes únicos

Hace 10 minutos
Rafael Grossi es el único argentino elegido por la Revista Time como los 100 más influyentes en 2026

La Revista Time presentó a las 100 personas más influyentes del mundo del 2026: quién es el único argentino

Hace 14 minutos
Diversas circunstancias terminaron alejándolo de la competencia cuando todavía tenía mucho por delante.

La nueva vida de un exjugador de Boca: de la depresión a querer volver al fútbol

Hace 40 minutos
La reflexión del filósofo español sobre el apego en las relaciones. 

La reflexión del filósofo Miguel de Unamuno: "No hay mayor felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir"

Hace 42 minutos