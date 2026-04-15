Nuevo golpe al bolsillo: el boleto de colectivo en el AMBA volverá a aumentar en mayo

Luego que se diera a conocer el dato de inflación del mes de marzo, el boleto de colectivos en AMBA sufrirá un aumento de 5,4% a partir del 1 de mayo, generando un nuevo golpe al bolsillo a los usuarios. También habrá un incremento en el subte.
Las tarifas tendrán un incremento del 5,4% a partir del quinto mes del año. También subirá el subte. Será la suba más alta en lo que va del año.
Luego que se diera a conocer el dato de inflación del mes de marzo, el boleto de colectivos en AMBA sufrirá un aumento de 5,4% a partir del 1 de mayo, generando un nuevo golpe al bolsillo a los usuarios. También habrá un incremento en el subte.
De esta manera, en lo que va del año, las tarifas del transporte acumulan un total de 39,47% en la provincia de Buenos Aires y un 27,01% en Capital, muy por encima de la inflación acumulada en el primer trimestre (9,4%). En abril, los boletos subieron 4,6% y 4,9%, respectivamente.
En base a ello, con el nuevo dato, el pasaje mínimo de las líneas que circulan en CABA será de $753,86, mientras que en las de la provincia de Buenos Aires subirán a $918,35.
El incremento afectará a las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
Además del aumento en el colectivo en Capital Federal, la tarifa del subte también subirá 5,4% las tarifas del subte. De esta manera, pasará de $1414 a $1490,36 desde el 1 de mayo.