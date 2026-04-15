Nuevo golpe al bolsillo: el boleto de colectivo en el AMBA volverá a aumentar en mayo Las tarifas tendrán un incremento del 5,4% a partir del quinto mes del año. También subirá el subte. Será la suba más alta en lo que va del año. Por + Seguir en







El mínimo en Capital será de $753,86, mientras que en provincia pasará a $918,35.

Luego que se diera a conocer el dato de inflación del mes de marzo, el boleto de colectivos en AMBA sufrirá un aumento de 5,4% a partir del 1 de mayo, generando un nuevo golpe al bolsillo a los usuarios. También habrá un incremento en el subte.

De esta manera, en lo que va del año, las tarifas del transporte acumulan un total de 39,47% en la provincia de Buenos Aires y un 27,01% en Capital, muy por encima de la inflación acumulada en el primer trimestre (9,4%). En abril, los boletos subieron 4,6% y 4,9%, respectivamente.

En base a ello, con el nuevo dato, el pasaje mínimo de las líneas que circulan en CABA será de $753,86, mientras que en las de la provincia de Buenos Aires subirán a $918,35.

Aumento de boletos en la provincia de Buenos Aires: las nuevas tarifas en mayo Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $871,30 a $918,35.

Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1023,04.

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1045,40 a $1101,85.

Viajes de 12 a 27 km: $1180,73.

Viajes de más de 27 km: $1259,07. Aumento de boletos en Capital: las nuevas tarifas en mayo Boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,86.

Recorrido de 3 a 6 km: $837,66.

Recorrido de 6 a 12 km: $902,19.

Recorrido de 12 a 27 km: $966,77. El incremento afectará a las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

colectivos 126 nacional El subte también tendrá un aumento en mayo Además del aumento en el colectivo en Capital Federal, la tarifa del subte también subirá 5,4% las tarifas del subte. De esta manera, pasará de $1414 a $1490,36 desde el 1 de mayo.