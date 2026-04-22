Paro de colectivos en el AMBA este miércoles 22 de abril: qué líneas no funcionan Por segundo día consecutivo, la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) no brinda servicio en reclamo a la falta de pago de sueldo y aclararon que la medida será por tiempo indeterminado. Por + Seguir en







Las líneas afectadas son la 333, 707, 407 y 437.

La empresa de colectivos Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) se encuentra de paro por segundo día consecutivo en reclamo por los salarios adeudados. Las líneas afectadas son la 333, 707, 407 y 437, las cuales brindan recorrido en zona norte.

La medida de fuerza de los choferes de colectivo tiene que ver con un atraso en los pagos de los sueldos, pero la situación no es nueva en la empresa, ya que realizaron paro en los últimos meses.

Los barrios afectados son San Isidro, Vicente López y Escobar del conurbano bonaerense. Según los trabajadores en otras ocasiones, se les atrasó el pago a los empleadores y reclaman mejoras salariales.

Colectivo 707 Redes sociales

La empresa tiene solo cuatro líneas que son la 333, 707, 407 y 437, luego de que Metropol se quedara con la concesión de otras dos.

La línea 333 realizara el recorrido Boulogne - Rotonda de Acasusso, el 707 une Boulogne - San Isidro - Villa Jardín. La línea 407 conecta la estación Munro con Villa Hidalgo. Mientras que, la línea 437 afecta a los pasajeros del recorrido Garín - San Isidro Bajo, desde Cayetano Bourdet y Belgrano II hasta Sebastián Elcano al 660, según indica Moovit.