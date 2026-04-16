16 de abril de 2026 Inicio
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Derogaron la resolución que obliga a los trenes del Mitre y el Sarmiento a entrar a las terminales a 5 km/h

El Gobierno abrogó la norma de 2013 que había sido implementada tras el segundo accidente de Once, para evitar nuevas colisiones. Sin embargo, las posteriores obras de modernización de señalamiento y de instalación de sistemas de frenado automático tornaron innecesaria la medida.

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El ingreso a las terminales se había vuelto tedioso para los usuarios por su lentitud.
El ingreso a las terminales se había vuelto tedioso para los usuarios por su lentitud.Trenes Argentinos

Tras meses de análisis, el Gobierno derogó la resolución que obliga a los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento y Urquiza a ingresar a las estaciones terminales a una velocidad de apenas 5 kilómetros por hora, algo que causaba malestar entre los usuarios, ya que su arribo al último destino se volvía largo y tedioso.

El mínimo en Capital será de $753,86, mientras que en provincia pasará a $918,35.
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Según indicó el medio enelSubte, la norma, que abroga la Resolución 1243/2013 del entonces Ministerio del Interior y Transporte, fue firmada este martes por el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, y será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial con el número 23/2026.

El texto da por eliminada la restricción tras haber el dictamen favorable a su remoción por parte de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros organismos.

tren sarmiento
El Ferrocarril Sarmiento, una de las líneas afectadas por la medida de 2013.

El Ferrocarril Sarmiento, una de las líneas afectadas por la medida de 2013.

A partir de ahora, la eventual decisión de continuar aplicando restricciones de velocidad o medidas para "mitigar cualquier riesgo en los procesos de ingreso de los trenes a estaciones terminales" correrá por cuenta de las empresas operadoras, pero ya no será obligatoria.

De hecho, según se repasa en los considerandos de la norma, fue la propia Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) la que propuso la eliminación de la resolución de 2013, al considerar que fue dictada "en un contexto excepcional" y que "las condiciones que motivaron el dictado de dicha norma han sido sustancialmente superadas tanto desde el punto de vista tecnológico como procedimental; en particular mediante el sistema ATS (Automatic Train Stop)".

Los avances en el trámite para derogar la norma se aceleraron luego de que se concretara la reapertura de la estación Retiro Mitre, tras la práctica finalización de las obras del nuevo sistema de señalamiento e instalación del frenado automático ATS en la terminal de la línea.

Tren Mitre Retiro
Desde fines de 2013, los trenes ingresan a Retiro a un máximo de 5 kilómetros por hora.

Desde fines de 2013, los trenes ingresan a Retiro a un máximo de 5 kilómetros por hora.

Estas reformas, como la posterior modernización de los sistemas de señalamiento y la instalación de las balizas de frenado automático, tornaron prescindible esta medida de precaución, pero la resolución de 2013 seguía sin ser derogada. Esta fue implementada como consecuencia del segundo accidente de Once, ocurrido en octubre de 2013.

El siniestro se produjo cuando una formación ingresó a la cabecera de la línea Sarmiento a una velocidad superior a la permitida, y colisionó contra los paragolpes de la estación. Dado que el incidente fue un sábado por la mañana, en un momento en el que viajaban pocos pasajeros, y a una velocidad menor al trágico accidente de febrero de 2012, no hubo fallecidos.

La medida, que se consideraba entonces necesaria a fin de evitar la posibilidad de que se repitieran episodios de esa naturaleza, solo fue implementada en las líneas Mitre, Sarmiento, Urquiza y Tren de la Costa (línea Mitre ramal Delta), al considerarse que no contaban con elementos de seguridad que impidieran una colisión contra los paragolpes en el caso de un error humano y ante la sensibilidad política que despertaba entonces la cuestión de la seguridad operacional.

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