Demoras y cancelaciones luego del descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers: cómo funciona el servicio

La empresa indicó que la jornada comenzó en horario normal, pero desde las 6:30 presenta problemas técnicos en la zona donde ocurrió el incidente. Bronca entre los trabajadores y miedo entre los pasajeros.

El descarrilamiento se produjo cerca de las 15.

Luego de que el tren Sarmiento sufra un descarrilamiento en las cercanías de la estación Liniers el martes por la tarde, Trenes Argentinos informó que el servicio funciona con demoras y cancelaciones durante la mañana del miércoles y complica la llegada al trabajo de los usuarios.

Villa del Parque: un hombre murió tras ser arrollado por el tren San Martín

De manera oficial, indicaron que el servicio circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos en Liniers y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas. También informaron que, en las próximas horas, todo se solucionará.

Los usuarios se sorprendieron con la noticia de las demoras y cancelaciones, puesto que se había normalizado el servicio durante la noche y las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a las 6:30 informaron que iba a verse perjudicado. “Viajamos muy mal hoy”, “El servicio anduvo lento”, fueron algunos de los comentarios.

Tren Sarmiento

El delegado del Tren Sarmiento, Cristian Duarte, informó a Mañanas Argentinas en C5N: “Los trabajadores queremos manifestar preocupación porque venimos advirtiendo como trabajares que el sistema ferroviario no se está resolviendo la cuestión de la seguridad”.

Y agregó: “Sobre eso nos paramos nosotros. Venimos advirtiendo que el sistema de señales es del siglo pasado. Hasta acá veníamos diciendo que había descarilos con trenes sin pasajeros, pero ayer tocó con gente en la formación”.

“En el lugar del descarrilo el cambio se activó cuando la formación no terminó de pasar. Hay sistemas de seguridad que están desde que se activó el tren. En junio del 2005 hicimos una presentación advirtiendo una serie de situaciones y el tema de señales y cambios. 7 años después fueron detonante de la masacre de Once. Pasaron 20 años y todavía tenemos problemas sin resolverse”, concluyó.

