9 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Nancy Pazos: "El Gobierno se vino abajo como una cascada"

La periodista brindó su habitual panorama económico y político en una semana atravesada por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y el creciente desgaste de la gestión libertaria.

Por

La periodista apuntó contra el jefe de Gabinete y señaló la erosión de la gestión libertaria.

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial en medio del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito que salpica a un devaluado Gobierno nacional.

Te puede interesar:

Nancy Pazos: "El círculo rojo ya pregunta quién va a suceder a Milei"

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista no dudó en meterse de lleno en el tema del momento: cruzó duramente al exvocero presidencial e hizo un racconto del escándalo que lo envuelve: "Hagamos un poco de resumen. Dos casas, reformas por u$s240.000 y u$s5.000 en efectivo, hipotecas con dos jubilados, viajes de lujo, una camioneta, una cascada en la pileta. Todo esto mientras él, como vocero del Gobierno, decía a la gente: 'No hay plata, hay que ajustar la motosierra'", expresó.

Además, añadió: "La cascada de Adorni se hizo claramente viral, el meme del año. Pero, básicamente, porque es el símbolo, es el símbolo perfecto de este Gobierno, que destruye comedores y construye cascadas".

En el mismo sentido, Pazos se refirió a la última entrevista de Adorni en el canal de streaming Neura, donde se defendió de las acusaciones sin dar demasiados detalles, y cruzó duramente al funcionario: "Sos un caradura, Manu. Sos impresentable. No querés obstruir a la Justicia. ¿Eso decís ahora? ¿Por qué no pensaste en no obstruir a la justicia cuando le mandaste mensajitos al contratista antes de que él declarara? Esa es la gran pregunta", aseveró la periodista.

Finalmente, el editorial viró hacia el presidente Javier Milei, y la conductora de IA no dudó en hablarle al mandatario libertario y cuestionar el derrotero económico: "Te quiero ver en la calle, Javo. El problema no es Adorni, es el síntoma. Si la economía estuviera floreciente, Adorni se puede hacer la cascada que se le cante el tujes".

Y concluyó: "La economía no florece, Javo. Y por eso Adorni te está hundiendo. No empezaste a caer en las encuestas por la cascada. Empezaste a caer por Caputo, por el no plan, por la motosierra que corta las universidades y los comedores. La cascada es de Adorni, pero el que se está yendo a pique sos vos".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nancy Pazos: "Milei destruyó el Estado argentino"

Cristina Pérez le contestó al jefe de Gabinete.

Cristina Pérez recogió el guante y le contestó a Adorni: "Mucha gente que te votó también se siente traicionada"

play

Adorni reunió al Gabinete en medio de la tensión interna y la causa por presunto enriquecimiento ilícito

La cuestión de fondo aún no fue resuelta.

La Justicia ratificó la vigencia de la ley de reforma laboral

Luis Caputo. 

Súper RIGI: Caputo anunció que llegarán inversiones por "140 mil millones de dólares"

play

El incómodo momento de Adorni ante una pregunta por sobresueldos

Rating Cero

El anuncio oficial del Quimera Tour de María Becerra. 
play

"Empieza la gira 360": María Becerra anunció el Quimera Tour con un divertido video

Actores de la tira hablaron del supuesto maltrato infantil y extensas horas de grabación.

Vuelve Cebollitas: los históricos protagonistas, quiénes se suman y todos los detalles

El próximo eliminado de Gran Hermano se conocerá el lunes 11 de mayo.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan una pelea voto a voto

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.

"Te autorizo a que me comas...": la propuesta íntima de La Bomba Tucumana a un compañero de Gran Hermano

La crisis de pareja de Darin y Bas.

Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

Matín Lamela y Adabel Guerrero estuvieron juntos durante 17 años.

Adabel Guerrero sorprendió con una confesión tras su crisis de pareja: "A veces uno miente"

últimas noticias

La costa de Monte Hermoso, la más afectada.

El ciclón extratropical llegó a la Costa Atlántica: generó olas de hasta 7 metros e importantes destrozos

Hace 1 hora
play

Nancy Pazos: "El Gobierno se vino abajo como una cascada"

Hace 1 hora
Habrá paro de colectivos en Mar del Plata durante todo el fin de semana por falta de pago de haberes. 

Anunciaron un paro de colectivos en Mar del Plata durante todo el fin de semana

Hace 1 hora
play
El anuncio oficial del Quimera Tour de María Becerra. 

"Empieza la gira 360": María Becerra anunció el Quimera Tour con un divertido video

Hace 2 horas
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 9 de mayo

Hace 3 horas