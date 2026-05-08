Nancy Pazos: "El Gobierno se vino abajo como una cascada"

La periodista brindó su habitual panorama económico y político en una semana atravesada por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y el creciente desgaste de la gestión libertaria.

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial en medio del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito que salpica a un devaluado Gobierno nacional.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista no dudó en meterse de lleno en el tema del momento: cruzó duramente al exvocero presidencial e hizo un racconto del escándalo que lo envuelve: "Hagamos un poco de resumen. Dos casas, reformas por u$s240.000 y u$s5.000 en efectivo, hipotecas con dos jubilados, viajes de lujo, una camioneta, una cascada en la pileta. Todo esto mientras él, como vocero del Gobierno, decía a la gente: 'No hay plata, hay que ajustar la motosierra'", expresó.

Además, añadió: "La cascada de Adorni se hizo claramente viral, el meme del año. Pero, básicamente, porque es el símbolo, es el símbolo perfecto de este Gobierno, que destruye comedores y construye cascadas".

En el mismo sentido, Pazos se refirió a la última entrevista de Adorni en el canal de streaming Neura, donde se defendió de las acusaciones sin dar demasiados detalles, y cruzó duramente al funcionario: "Sos un caradura, Manu. Sos impresentable. No querés obstruir a la Justicia. ¿Eso decís ahora? ¿Por qué no pensaste en no obstruir a la justicia cuando le mandaste mensajitos al contratista antes de que él declarara? Esa es la gran pregunta", aseveró la periodista.

Finalmente, el editorial viró hacia el presidente Javier Milei, y la conductora de IA no dudó en hablarle al mandatario libertario y cuestionar el derrotero económico: "Te quiero ver en la calle, Javo. El problema no es Adorni, es el síntoma. Si la economía estuviera floreciente, Adorni se puede hacer la cascada que se le cante el tujes".

Y concluyó: "La economía no florece, Javo. Y por eso Adorni te está hundiendo. No empezaste a caer en las encuestas por la cascada. Empezaste a caer por Caputo, por el no plan, por la motosierra que corta las universidades y los comedores. La cascada es de Adorni, pero el que se está yendo a pique sos vos".