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Horóscopo de hoy, sábado 9 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 8 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos. Amenazan gastos imprevistos. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. No exponga su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Antes de confiarse a alguien, cerciórese de su discreción. No abuse de la generosidad de los demás. Los problemas laborales en equipo son más llevaderos. Emplee su energía en mejorar su estado de ánimo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Será muy solicitado y requerido por el sexo opuesto. Hoy recibirá un dinero extra. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. El descanso y las actividades recreativas son compatibles.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Puede tener grandes gastos inesperados. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

xiste la posibilidad de que le den calabazas. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Exteriorice sus sentimientos a su pareja. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. Haga caso al médico y cuídese más.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Un malentendido con su pareja tendrá fácil solución. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. A lo mejor aparecen pequeños conflictos en el área laboral. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su pareja le hará tocar el cielo. Gasta como si tuviera "una mina" y no es así. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Se va recuperando del cansancio reciente.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Cumpla con sus obligaciones profesionales. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

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