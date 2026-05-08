Fuerte temporal en Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica: calles anegadas e inundaciones

Por el avance de la ciclogénesis, Mar del Plata atraviesa su tercera jornada consecutiva de tormentas y viento en el marco de un temporal que afecta a toda la región de la Costa Atlántica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el pico de intensidad del fenómeno se espera para las próximas 24 horas.
El Barrio 2 de Abril, ubicado a 11 kilómetros del centro cívico y adyacente a la Ruta 2, es uno de los puntos más afectados. Como consecuencia del temporal varias calles terminaron inundadas después de tres días de lluvias.
"A mi hermana le llega hasta adentro el agua. Cada vez que caen dos gotas se inunda todo, a la noche no tenemos luz, salir a comprar o llevar a los chicos a la escuela es un caos", contó una vecina.
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A raíz del temporal en más de 15 esquinas se reportaron desperfectos en el funcionamiento de semáforos y alumbrado público, además Defensa Civil trabajó para retirar postes afectados por la caída de árboles.
Desde la Municipalidad de General Pueyrredón informaron que los vecinos circulen con precaución, retirar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, no sacar la basura fuera del horario estipulado.
Eso no es todo, también comunicaron que durante la jornada del viernes se cancelan las clases en todo el municipio, por la actualización de la alerta meteorológica prevista para la jornada.