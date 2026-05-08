Fuerte temporal en Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica: calles anegadas e inundaciones La ciclogénesis continúa activa en la costa bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por viento y tormenta. En algunas localidades las tormentas generaron destrozos, inundaciones y la suspensión de clases. Por + Seguir en







Mar del Plata y Pinamar fueron algunas de las zonas más afectadas. Municipalidad de General Pueyrredón. Mar del Plata y Pinamar fueron algunas de las zonas más afectadas.

Por el avance de la ciclogénesis, Mar del Plata atraviesa su tercera jornada consecutiva de tormentas y viento en el marco de un temporal que afecta a toda la región de la Costa Atlántica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el pico de intensidad del fenómeno se espera para las próximas 24 horas.

El Barrio 2 de Abril, ubicado a 11 kilómetros del centro cívico y adyacente a la Ruta 2, es uno de los puntos más afectados. Como consecuencia del temporal varias calles terminaron inundadas después de tres días de lluvias.

"A mi hermana le llega hasta adentro el agua. Cada vez que caen dos gotas se inunda todo, a la noche no tenemos luz, salir a comprar o llevar a los chicos a la escuela es un caos", contó una vecina.

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Rige en Mar del Plata doble alerta meteorológica por fuertes vientos y tormentas. #MarDelPlata #mar #costa pic.twitter.com/OtMIrsXtqk — Radio Brisas (@radiobrisasok) May 8, 2026

A raíz del temporal en más de 15 esquinas se reportaron desperfectos en el funcionamiento de semáforos y alumbrado público, además Defensa Civil trabajó para retirar postes afectados por la caída de árboles.