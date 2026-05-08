Una patinadora de Banfield convocó a una colecta porque necesita 950 mil pesos para el Panamericano

La joven necesita reunir este importe en tan sólo una semana para pode representar a la Argentina en el Parque Roca.

La patinadora de Banfield necesita reunir el dinero antes del 17 de mayo.

Rocío Romero tiene 17 años y patina desde los 4. La deportista de Banfield fue dos veces campeona nacional, en 2021 y 2024, y recientemente ganó el cuarto puesto en la máxima categoría del patín artístico (Divisional A).

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La patinadora que se entrena diariamente en el Club Colón de Temperley lanzó una campaña para llegar al Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones, que se realizará en junio en el Parque Roca.

La joven contó en sus redes sociales que quiere representar a la Argentina : "Este año tengo un sueño: representar a mi país en el Panamericano. Detrás de cada entrenamiento hay esfuerzo, caídas y muchas ganas de llegar".

La Selección cambió la indumentaria oficial y todos los atletas tiene que tener el nuevo conjunto para poder competir, por lo que Romero pidió ayuda económica en sus redes (@rochuuromero). El costo de la indumentaria tiene un costo de 950 mil pesos , un importe que su familia no puede afrontar y menos aún, en el plazo límite que puso la institución: el 18 de mayo.

"No cuento con ese dinero y nos dieron un tiempo muy limitado. Es lo único que me detiene para participar por primera vez de este campeonato", destacó Rocío a través de un video.

La joven publicó sus datos en Instagram para quienes puedan ayudarla: "Hoy necesito de ustedes para dar el siguiente paso. Con tu apoyo, compartiendo y siguiendo mi camino, me ayudás a estar más cerca. ETIQUETA A TODOS LOS MEDIOS QUE CONOZCAS PARA DIFUNDIR. ALIAS: rochu.panamericano".

Rocío Romero: una vida dedicada al deporte

Rocío Romero es una patinadora de alto rendimiento que fue distinguida por el Honorable Consejo Deliberante de Lomas de Zamora. El año pasado recibió una distinción como "ejemplo para la juventud lomense".