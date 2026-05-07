Anuncian un paro inminente en dos bancos en mayo 2026: cuáles son y cuándo es la medida de fuerza

El sindicato comunicó una medida que impactará en dos importantes entidades financieras durante este mes. El gremio denunció cierres, despidos y un fuerte conflicto laboral que podría agravarse en los próximos días.

La Asociación Bancaria confirmó un nuevo paro nacional que impactará en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario , en medio de un fuerte conflicto sindical por cierres de áreas operativas, sucursales y despidos. Esta medida de fuerza fue anunciada por el gremio que conduce Sergio Palazzo y se realizará el próximo miércoles 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público en ambas entidades financieras.

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Desde el sindicato explicaron que la protesta responde a una serie de decisiones adoptadas por las autoridades bancarias que, según denunciaron, afectan de manera directa a trabajadores y trabajadoras del sector. El conflicto se concentra especialmente en el BCRA, donde La Bancaria rechazó la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país . De acuerdo con el gremio, esa medida podría derivar en la pérdida de al menos 32 puestos de trabajo y representar un “vaciamiento” de funciones consideradas esenciales para el funcionamiento territorial del organismo monetario.

La organización sindical también advirtió que el cierre de tesorerías tendría consecuencias sobre las economías regionales, debido a que muchas de esas dependencias cumplen tareas clave vinculadas al circuito financiero y operativo en distintas provincias argentinas. Además, recordaron que el pasado 27 de abril ya habían realizado una medida de fuerza en los tesoros regionales del Banco Central, aunque aseguraron que las autoridades mantuvieron una postura “sin voluntad de diálogo ni de revisión” incluso después de las audiencias realizadas ante la Secretaría de Trabajo .

En paralelo, La Bancaria denunció una situación crítica en el Banco Hipotecario, donde acusó a las autoridades de avanzar con el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos “injustificados” en diferentes puntos del país. El sindicato rechazó “de manera absoluta” cualquier política de ajuste o achicamiento que implique el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de puestos de trabajo dentro del sistema financiero argentino.

La denuncia de La Bancaria

Desde La Bancaria sostuvieron que las medidas implementadas tanto en el Banco Central como en el Banco Hipotecario forman parte de un proceso de reducción estructural que perjudica a trabajadores y afecta la calidad de atención a usuarios y clientes. El gremio afirmó que las decisiones adoptadas generan incertidumbre laboral y profundizan el conflicto sindical en dos entidades consideradas estratégicas para el sistema financiero nacional.

sergio-palazzo-1973057 Sergio Palazzo, titular de La Bancaria.

Respecto al BCRA, la organización sindical señaló que "el cierre de tesorerías regionales implica un retroceso operativo que impactará sobre distintas economías del interior del país". Además, remarcaron que "la eliminación de esas áreas podría afectar funciones esenciales vinculadas a la distribución y administración financiera regional, agravando todavía más la tensión entre el gremio y las autoridades monetarias".

En el caso del Banco Hipotecario, La Bancaria denunció el avance de "un esquema de reducción de personal y cierre de oficinas físicas" que, según afirmaron, "deteriora las condiciones laborales y reduce la capacidad de atención presencial en varias ciudades argentinas". El sindicato cuestionó especialmente "las desvinculaciones realizadas durante las últimas semanas" y reclamó "una solución urgente para evitar nuevos despidos".

Frente al agravamiento del conflicto, la Asociación Bancaria ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país y advirtió que podría profundizar el plan de lucha con nuevas medidas gremiales "si no aparecen respuestas concretas por parte de las autoridades".

El comunicado fue firmado por el secretariado general nacional del sindicato y por su titular, Sergio Palazzo, quien responsabilizó directamente al Banco Central y al Banco Hipotecario por una eventual "escalada del conflicto laboral durante las próximas semanas".