29 de abril de 2026 Inicio
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Por el conflicto en Medio Oriente, el petróleo volvió a subir y roza los u$s110

Las interpretaciones del mercado están atadas a la reanudación de las tensiones entre Irán y Estados Unidos. El crudo vuelve a trepar y alcanza el mayor valor desde principios de mes.

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La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

Los desencuentros entre Irán y Estados Unidos impactan de lleno en los mercados internacionales. En ese contexto, el precio del petróleo volvió a dispararse y tocó los u$s110, valores que no se veían desde principio de mes. La incertidumbre, principalmente, reside en torno a las dificultades del tránsito en el estrecho de Ormuz, uno de los canales más importantes para el comercio mundial.

La sede diplomática de EEUU.
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El barril de Brent, referencia clave para mercados como el argentino, registraba una suba superior al 5% este miércoles y llegaba a los u$s110. En paralelo, el WTI, que cotiza en Estados Unidos, avanzó alrededor de un 5,8% hasta ubicarse en torno a los u$s105.

El repunte de las últimas horas se vincula directamente con versiones que indican que Washington podría profundizar el bloqueo sobre puertos iraníes, constituyendo el principal punto del conflicto. De concretarse esa medida, se extenderían las interrupciones en el suministro de crudo proveniente de la región, uno de los principales polos energéticos del mundo.

En un informe, la firma PPI señaló que The Wall Street Journal informó sobre instrucciones de Trump a su equipo para avanzar en un bloqueo más amplio sobre el estrecho de Ormuz, con el objetivo de presionar a Irán a retomar las negociaciones. Según ese análisis, la señal aleja la posibilidad de una rápida distensión y refuerza la tendencia alcista de los precios.

Al mismo tiempo, el mercado sigue de cerca otra novedad relevante: la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Si bien el anuncio generó cierta preocupación, la mayoría de los analistas considera que no tendría efectos significativos en el corto plazo sobre la dinámica de precios.

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