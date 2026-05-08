Continúa activa la alerta por una ciclogénesis en Buenos Aires: el frío y las tormentas no dan tregua

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por lluvias y vientos acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. El ciclón extratropical azotará de manera intensa la costa bonaerense, en Mar del Plata, se reportaron caída de árboles y barrios anegados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas meteorológica por viento, lluvia y nevadas para 12 provincias de Argentina. La ciclogénesis no da tregua y azota gran parte de la costa bonaerense, sumado a las bajas temperaturas que se mantendrán durante el fin de semana.

El SMN informó que las provincias bajo alerta por viento son Buenos Aires, Chubut, La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy . Este territorio será afectado por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

En el caso de Río Negro , también rige una alerta por precipitaciones con acumulados de los 30 milímetros . Se emite el presente alerta porque el área continuará siendo afectada por lluvias persistentes, por momentos de intensidad fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada en lo que resta del período entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local.

Ciclogénesis activa en Buenos Aires: cómo estará el clima en CABA

Para lo que resta de este viernes 8, el escenario porteño estará marcado por la inestabilidad y un ambiente fresco. Durante la mañana y el mediodía se esperan precipitaciones con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, acompañadas de ráfagas de viento provenientes del sudoeste que oscilarán entre los 51 y 59 km/h. Hacia la tarde y la noche las lluvias cesarían, aunque se mantendrá la presencia de viento constante con ráfagas similares, bajo una temperatura máxima que no superará los 13°.

CABA 8-5-26

El fin de semana presentará condiciones variables. El sábado 9 volverá la inestabilidad durante el mediodía y la tarde, con nuevas probabilidades de lluvia (hasta un 40%) y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h desde el cuadrante sudoeste. Sin embargo, para el domingo 10 se proyecta una mejora significativa: el cielo estará mayormente despejado, sin probabilidad de precipitaciones y con una rotación del viento hacia el este, lo que permitirá un leve ascenso de la temperatura máxima hasta los 16°, tras una mañana bastante fría con una mínima de apenas 5°.