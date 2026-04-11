ANSES: el monto que se le otorgará a cada pareja que se case en abril 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social paga un beneficio a quienes contraigan matrimonio este mes. ¿Cuánto obtendrán si pasan a ser beneficiarios? Por + Seguir en







La Asignación por Matrimonio (APU) es un beneficio único que ANSES otorga a las parejas que contraen matrimonio. Freepik

La ANSES fijó en abril de 2026 un monto de $119.274,48 para la Asignación por Matrimonio (APU).

El beneficio puede ser cobrado por ambos integrantes de la pareja si cumplen los requisitos.

Existen topes de ingresos tanto individuales como del grupo familiar para acceder al pago.

El trámite debe realizarse dentro de un plazo específico y puede gestionarse de manera online o presencial. ANSES actualizó los valores de las Asignaciones de Pago Único (APU) y confirmó los montos vigentes desde abril de 2026, en el marco del último ajuste por movilidad. Entre estos beneficios se destaca la Asignación por Matrimonio, una ayuda económica que se entrega por única vez y que continúa generando consultas por parte de quienes formalizan su vínculo. A diferencia de otros programas, esta asignación tiene la particularidad de que puede ser percibida por ambos cónyuges, siempre que cada uno cumpla con las condiciones establecidas por el organismo previsional.

APU ANSES Matrimonio.png Freepik Cuánto paga ANSES por matrimonio en abril 2026 El monto fijado para abril de 2026 es de $119.274,48 por cada beneficiario, lo que implica que, en caso de cumplir ambos con los requisitos, la pareja puede duplicar ese ingreso. Este valor surge de la actualización periódica que realiza el organismo en función de la movilidad previsional.

Para acceder al cobro, se deben respetar determinados límites de ingresos. El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar los $5.445.190, mientras que el ingreso individual de cada integrante no debe exceder los $2.722.595 brutos.

Quiénes pueden solicitar el pago por casamiento La asignación está dirigida a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social. Pueden solicitarla trabajadores en relación de dependencia, titulares de la Prestación por Desempleo, personas alcanzadas por la Ley de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores de temporada y monotributistas. Este alcance amplio permite que el beneficio llegue a una porción significativa de la población económicamente activa que formaliza su situación matrimonial.

APU por matrimonio ANSES No hay un plazo específico para iniciar el trámite para la pareja. Freepik Requisitos y plazos para hacer el trámite Para acceder al beneficio, el matrimonio debe estar debidamente acreditado en la base de datos de ANSES. Además, el trámite debe realizarse una vez transcurridos al menos 60 días desde el casamiento y dentro de un plazo máximo de dos años.

Se requiere presentar el DNI de ambos integrantes y el acta o partida de matrimonio. La gestión puede realizarse de forma completamente online a través de la plataforma de Atención Virtual, utilizando la Clave de la Seguridad Social, o bien de manera presencial en oficinas del organismo con turno previo. En cuanto al calendario de pagos, ANSES dispuso que las asignaciones correspondientes a abril de 2026 se abonen en dos etapas. La primera entre el 10 de abril y el 12 de mayo, y la segunda entre el 21 de abril y el 12 de mayo.