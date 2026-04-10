ANSES: las personas que podrán acceder a un bono de casi medio millón de pesos en abril La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los montos actualizados de asignaciones y beneficios alimentarios que permiten alcanzar ingresos elevados en determinados hogares. Por + Seguir en







El ingreso surge de la suma de varias prestaciones sociales. Freepik

Algunas familias pueden superar los $518.000 al combinar AUH y Tarjeta Alimentar.

El cálculo incluye hijos con discapacidad, que elevan significativamente el ingreso.

La Tarjeta Alimentar mantiene valores sin cambios desde 2024 .

El calendario de pagos de abril ya tiene fechas confirmadas según DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en abril de 2026 ciertos grupos familiares podrán alcanzar ingresos cercanos a los $518.226 mensuales al combinar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, especialmente en casos donde hay hijos con discapacidad.

ANSES AUH 2.png Los montos dependen de la cantidad de hijos y su condición. Freepik Qué familias cobrarán $518.226 con AUH y Tarjeta Alimentar El monto surge de la suma de distintos beneficios. Por ejemplo, una familia con dos hijos —uno con discapacidad— puede alcanzar ese ingreso. En ese caso, el cálculo incluye $222.510 por el hijo con discapacidad, $109.332 por el hijo sin discapacidad y $81.936 correspondientes a la Tarjeta Alimentar. El total asciende a $518.226.

Este tipo de ingresos no corresponde a un bono único, sino a la acumulación de prestaciones que se acreditan mensualmente. Anses liquida estos montos de forma automática según la composición familiar y la situación socioeconómica.

Además, el esquema contempla la retención del 20% en la AUH, que se libera posteriormente con la presentación de la Libreta que acredita controles de salud y escolaridad. La Tarjeta Alimentar, en tanto, continúa sin modificaciones desde 2024, con valores de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más.

Calendario de pagos ANSES abril 2026 El cronograma de abril se organiza según la terminación del DNI y comienza el 10 de abril.