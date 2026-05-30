Estas actualizaciones forman parte del esquema de movilidad mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Aumento para Pensiones No Contributivas de ANSES: ¿Quiénes lo reciben y cuál es el monto en junio 2026?

Aumento para Pensiones No Contributivas de ANSES : la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un nuevo aumento para las pensiones asistenciales el próximo mes. ¿Quiénes lo reciben y cuál es el monto en junio 2026?.

Este beneficio de ANSES tiene aumento en junio 2026 y es una buena noticia para las familias: de cuál se trata

Las Pensiones No Contributivas están dirigidas a aquellos que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria y atraviesan situaciones de vulnerabilidad social o económica.

Dentro del sistema administrado por el organismo previsional existen distintas categorías de PNC, entre ellas las pensiones por invalidez, las pensiones por vejez, las destinadas a madres de siete hijos y las prestaciones para personas con VIH y/o Hepatitis B y C. En la mayoría de los casos, estos haberes representan el 70% de una jubilación mínima, ya que corresponden a beneficiarios que no realizaron aportes previsionales completos dentro del sistema formal. La excepción se da en el caso de las madres de siete hijos, quienes perciben un monto equivalente al haber mínimo jubilatorio.

Qué monto cobra PNC de ANSES en junio 2026 con el aumento

El incremento será del 2,58% y se aplicará junto con el pago del bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, lo que elevará significativamente el ingreso total de los beneficiarios durante el mes.

Con esta actualización, junio se convertirá en uno de los meses con mayores acreditaciones del año para quienes cobran prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones dentro del sistema previsional argentino.

ANSES informó que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez pasarán a tener un haber de $282.322,60 tras el aumento correspondiente a junio. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 que continuará vigente para jubilados de la mínima, titulares de la PUAM y beneficiarios de PNC. Además, al tratarse del sexto mes del año, también se abonará el medio aguinaldo, estimado en $141.161,30. De esta manera, el total aproximado que recibirán quienes cobran una Pensión No Contributiva será de $493.483,90 durante junio de 2026.

Cuándo cobran los pensionados de ANSES en junio 2026

ANSES también confirmó el calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas de junio de 2026. Las fechas estarán organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El cronograma previsto será el siguiente: