10 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: cuáles son las personas que pueden perder el acceso a la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene sin cambios las condiciones para acceder al beneficio y advierte qué situaciones pueden provocar la suspensión del cobro.

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La Libreta AUH es obligatoria para cobrar el total acumulado.

La Libreta AUH es obligatoria para cobrar el total acumulado.

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  • Algunos titulares pueden dejar de cobrar si incumplen requisitos clave del programa.

  • Tener empleo formal o superar el tope de ingresos es motivo de exclusión.

  • La falta de presentación de la Libreta impacta en el pago retenido.

  • Las condiciones no cambiaron en abril, pero se controlan con mayor rigor.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que algunas personas podrán perder el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en abril de 2026 si no cumplen con los requisitos vigentes o caen en incompatibilidades del sistema. Aunque no hubo cambios en las reglas, el organismo mantiene los controles sobre ingresos, situación laboral y documentación obligatoria.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 
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Madre hijo AUH
El cumplimiento de requisitos define la continuidad del beneficio.

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Qué personas pueden no cobrar AUH de ANSES en abril 2026

Anses establece una serie de condiciones que, en caso de incumplirse, pueden derivar en la suspensión del beneficio. Entre los principales motivos se encuentran quienes pasan a tener trabajo registrado en relación de dependencia o se inscriben como monotributistas comunes, ya que dejan de cumplir con el perfil socioeconómico requerido.

También quedan excluidos los grupos familiares que superen el límite de ingresos fijado en hasta dos salarios mínimos, un tope que se actualiza periódicamente. Otro punto clave es la residencia: las personas extranjeras deben acreditar al menos 2 años de permanencia legal en el país. En paralelo, quienes no presenten la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad verán retenido el 20% del beneficio anual.

Además, los hijos mayores de 18 años sin discapacidad o aquellos registrados en otro grupo familiar dejan de generar derecho al cobro.

Cuáles son los requisitos para recibir AUH de ANSES

Para acceder a la AUH, es necesario cumplir con condiciones básicas vinculadas a la identidad, la situación laboral y el grupo familiar. El titular debe ser argentino o residente legal, presentar la documentación correspondiente y acreditar una situación de vulnerabilidad laboral, como desocupación, trabajo informal, servicio doméstico o monotributo social.

Madre hijo AUH 3
El límite de ingresos es un factor clave para mantener la prestación.

El límite de ingresos es un factor clave para mantener la prestación.

Los hijos deben ser menores de 18 años (sin límite en caso de discapacidad), solteros y estar correctamente registrados. Además, es obligatorio completar todos los años la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Este requisito no solo habilita el cobro del monto retenido, sino que también garantiza la continuidad del beneficio.

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