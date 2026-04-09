9 de abril de 2026 Inicio
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Bonos ANSES: el extra que llega casi a los $400.000 en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores del mes con aumento por inflación y un complemento que eleva los ingresos de un grupo de beneficiarios.

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El bono mensual sigue vigente y se suma al haber básico.

El bono mensual sigue vigente y se suma al haber básico.

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  • Un grupo cobrará $374.255 en abril con aumento y refuerzo.

  • El incremento aplicado es del 2,9% según la inflación.

  • El bono extraordinario de $70.000 sigue vigente.

  • El beneficio corresponde a titulares de la PUAM.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará durante abril de 2026 un total de $374.255 a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), gracias al aumento del 2,9% y al bono de $70.000 que continúa vigente.

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Jubilados PUAM 2
La PUAM se actualiza según la movilidad previsional.

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Quiénes reciben el pago de $374.255 en abril

El monto de $374.255 corresponde a los titulares de la PUAM, una prestación destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. En abril, el haber base se ubica en $304.255,44, y al sumarse el refuerzo mensual el ingreso final supera los $370.000.

Este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que se actualiza automáticamente con cada incremento. Además del pago mensual, quienes perciben esta prestación acceden a cobertura de salud a través de PAMI y pueden recibir asignaciones familiares en caso de corresponder.

Requisitos para acceder a la PUAM

Para solicitar la PUAM, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por Anses:

  • Tener 65 años o más

  • Ser argentino o contar con residencia legal vigente

  • No percibir jubilaciones ni pensiones

  • Mantener residencia en el país sin ausencias prolongadas

Se trata de una prestación no contributiva, lo que significa que no exige años de aportes previos.

Cómo tramitar la PUAM

El trámite se realiza de manera online a través de Mi Anses. Para iniciar la solicitud, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, es clave verificar los datos personales y familiares, actualizar la información de contacto y seleccionar la opción correspondiente dentro del menú de prestaciones.

Jubilados PUAM 1
El monto final depende de la combinación entre haber y refuerzo.

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Una vez enviada la solicitud, el sistema permite hacer el seguimiento del expediente hasta su aprobación.

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