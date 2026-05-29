El organismo informó que la actualización alcanzará a miles de familias de todo el país y buscará reforzar los ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en junio de 2026 un aumento del 2,58% para jubilados y pensionados, utilizando como referencia la inflación de abril difundida por el INDEC. Gracias a esta actualización por movilidad, la jubilación mínima se elevará hasta aproximadamente $403.318 brutos, mejorando los ingresos mensuales de millones de beneficiarios en todo el país.

Además del incremento regular, quienes cobran el haber mínimo recibirán dos refuerzos económicos clave. Por un lado, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 destinado a las escalas más bajas y, por el otro, se abonará la primera cuota del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. De esta manera, el ingreso total de un jubilado de la mínima rondará los $675.000 durante junio.

El ajuste previsional también impactará sobre otros programas sociales y asistenciales. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez superarán los $282.320, mientras que la PUAM, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones por Prenatal también tendrán nuevos valores actualizados. Paralelamente, el Ministerio de Capital Humano renovará las escalas de la Tarjeta Alimentar y de los pagos únicos por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, ampliando la red de asistencia económica para las familias más vulnerables.

A partir de junio de 2026, los trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del fondo de desempleo incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán un aumento del 2,58% en sus haberes, de acuerdo con la actualización automática de ANSES basada en la inflación de abril informada por el INDEC. Con este ajuste, los beneficiarios del primer tramo de ingresos pasarán a cobrar $72.488 por hijo menor de edad, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se elevará hasta los $236.013.

Además del incremento en los montos, el organismo previsional actualizará los límites de ingresos permitidos para continuar dentro del sistema. El nuevo tope individual rondará los $2,97 millones y el máximo para el grupo familiar superará los $5,94 millones, buscando evitar que las subas salariales de las paritarias excluyan a trabajadores del beneficio. Como ocurre habitualmente con el SUAF, los pagos se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias de los titulares y variarán según la escala de ingresos de cada hogar.

ANSES

Cómo ver tus asignaciones de ANSES

Para consultar tus asignaciones familiares o universales de manera rápida y segura, ANSES dispone de la plataforma digital, disponible tanto en su sitio web oficial como en la aplicación móvil. Para ingresar solo necesitás tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, debés ingresar al menú “Hijos” y luego seleccionar “Mis Asignaciones”, donde podrás revisar el período mensual deseado y consultar los montos, descuentos y detalles de cada prestación.

La plataforma también incorpora un sistema de alertas visuales para identificar rápidamente el estado de los pagos. Las asignaciones habilitadas aparecen en color verde, las suspendidas o retenidas en amarillo y las denegadas en rojo. En caso de detectar algún inconveniente, la opción “Ver más” permite conocer el motivo específico de la observación y detalla qué documentación o trámite debe realizarse para regularizar el cobro ante ANSES.