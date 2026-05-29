Qué montos adicionales se perciben, cómo quedan los haberes y quiénes acceden al refuerzo monetario.

¿Cuáles son los extras que cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES el próximo mes?.

Junio de 2026 será uno de los períodos más importantes del año para jubilados y pensionados, ya que los haberes llegarán con distintos refuerzos económicos que incrementarán los ingresos mensuales. ¿Cuáles son los extras que cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES el próximo mes?

Este beneficio de ANSES tiene aumento en junio 2026 y es una buena noticia para las familias: de cuál se trata

El organismo previsional confirmó que durante junio se abonarán tres conceptos clave y gracias a esta combinación, muchos beneficiarios recibirán uno de los cobros más altos de todo 2026.

Además, el Gobierno continuará otorgando el bono extraordinario de $70.000 para adultos mayores de menores ingresos. Este refuerzo se acreditará automáticamente junto con el pago habitual y sueldo anual complementario.

El primero de los incrementos llegará mediante el aumento mensual por movilidad jubilatoria . La actualización tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el INDEC, que fue del 2,6%. Con este ajuste, la jubilación mínima pasará de $393.174 a $403.318 durante junio de 2026.

El segundo extra será el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del haber más alto percibido entre enero y junio. En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.658.

Con la suma de los tres conceptos, quienes perciben la jubilación mínima podrán superar los $670.000 en junio de 2026 entre haber actualizado, aguinaldo y bono extraordinario. Por su parte, también recibirán actualizaciones otras prestaciones previsionales administradas por ANSES.

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $322.654, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzarán aproximadamente $282.322.