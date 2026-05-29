- ANSES pagará tres extras a jubilados y pensionados en junio 2026
- También se abonará el medio aguinaldo del primer semestre
- Con aguinaldo y bono, muchos beneficiarios cobrarán más de $670.000
- El refuerzo alcanzará a jubilados mínimos, PUAM y Pensiones No Contributivas
Junio de 2026 será uno de los períodos más importantes del año para jubilados y pensionados, ya que los haberes llegarán con distintos refuerzos económicos que incrementarán los ingresos mensuales. ¿Cuáles son los extras que cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES el próximo mes?
El organismo previsional confirmó que durante junio se abonarán tres conceptos clave y gracias a esta combinación, muchos beneficiarios recibirán uno de los cobros más altos de todo 2026.
Además, el Gobierno continuará otorgando el bono extraordinario de $70.000 para adultos mayores de menores ingresos. Este refuerzo se acreditará automáticamente junto con el pago habitual y sueldo anual complementario.
Qué extras reciben los jubilados y pensionados de ANSES en junio 2026
El primero de los incrementos llegará mediante el aumento mensual por movilidad jubilatoria. La actualización tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el INDEC, que fue del 2,6%. Con este ajuste, la jubilación mínima pasará de $393.174 a $403.318 durante junio de 2026.
El segundo extra será el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del haber más alto percibido entre enero y junio. En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.658.
Con la suma de los tres conceptos, quienes perciben la jubilación mínima podrán superar los $670.000 en junio de 2026 entre haber actualizado, aguinaldo y bono extraordinario. Por su parte, también recibirán actualizaciones otras prestaciones previsionales administradas por ANSES.
La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $322.654, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzarán aproximadamente $282.322.