29 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Este beneficio de ANSES tiene aumento en junio 2026 y es una buena noticia para las familias: de cuál se trata

La actualización alcanzará a miles de familias de todo el país y buscará reforzar los ingresos destinados a cubrir gastos esenciales de crianza, alimentación y asistencia terapéutica.

Por
Este beneficio de ANSES tiene aumento en junio 2026 y es una buena noticia para las familias: de cuál se trata
  • ANSES confirmó un aumento del 2,58% para la AUH por discapacidad desde junio de 2026.
  • Con la actualización, el monto bruto de la prestación alcanzará aproximadamente los $472.007.
  • Tras la retención del 20%, el pago directo mensual rondará los $377.605.
  • El incremento también impactará en beneficios complementarios como el Plan de los 1000 Días y otras prestaciones sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva actualización en los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) destinada a hogares con hijos con discapacidad. Esta medida representa un alivio significativo para las familias beneficiarias, ya que se trata de una de las prestaciones más importantes del sistema de seguridad social, diseñada específicamente para acompañar económicamente los contextos de mayor vulnerabilidad y demanda de cuidado.

Comenzó el pago de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026. 
Te puede interesar:

Comenzó el pago de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026: qué monto reciben

A partir de junio de 2026, los titulares de esta asignación percibirán un incremento directo en sus haberes mensuales. La particularidad de este aumento es que no solo modifica el monto base de la prestación por discapacidad, sino que también impactará de manera positiva en los complementos alimentarios asociados al programa, garantizando una cobertura más robusta frente a las necesidades básicas de los hogares.

ANSES JUBILADOS

Con esta actualización, el organismo previsional busca elevar los ingresos mensuales de numerosas familias en todo el país que cuentan con integrantes con discapacidad. De este modo, el ajuste en los montos de la AUH y sus beneficios complementarios apunta a sostener el poder adquisitivo de los sectores que requieren un apoyo estatal continuo para afrontar sus gastos diarios y de salud.

Cuál es la asignación familiar de ANSES que tiene aumento en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un nuevo incremento a partir de junio de 2026, con un impacto todavía mayor para quienes perciben la AUH por discapacidad. La actualización se aplicará de manera automática mediante la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones según la inflación medida por el INDEC, estableciendo para este mes una suba general del 2,58%.

Con este aumento, el monto bruto de la AUH tradicional se ubicará cerca de los $144.960, mientras que la AUH con discapacidad alcanzará aproximadamente los $472.007. Luego de la retención del 20% que realiza ANSES hasta la presentación de la Libreta, el importe directo a cobrar rondará los $377.605. Además, el ajuste también impactará sobre beneficios complementarios como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, fortaleciendo la asistencia económica destinada a las familias más vulnerables.

ANSES

Qué otros beneficios de ANSES tienen aumento en junio 2026

Además del aumento en las asignaciones familiares, ANSES aplicará en junio de 2026 una suba del 2,58% para jubilados y pensionados, tomando como referencia la inflación de abril informada por el INDEC. Con esta actualización, la jubilación mínima quedará cerca de los $403.318 brutos. A este monto se le sumarán dos ingresos adicionales que elevarán considerablemente el total mensual: el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima y la primera cuota del medio aguinaldo, lo que permitirá que muchos beneficiarios perciban alrededor de $675.000 en junio.

El incremento también alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, cuyos haberes superarán los $282.320, así como a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). A su vez, se actualizarán las asignaciones por Prenatal y los pagos únicos por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano ajustará los valores de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos, ampliando el esquema de asistencia económica para millones de familias durante el sexto mes del año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así se tramita la pensión por invalidez de ANSES.

De qué se trata la Pensión por Invalidez de ANSES y cómo solicitarla en junio 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 28 de mayo

cuanto cobran las asignaciones familiares de anses en junio 2026

Cuánto cobran las asignaciones familiares de ANSES en junio 2026

¿Cuáles son los extras que cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES el próximo mes?.

Cuáles son los extras que cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en junio 2026

El monto clave para los jubilados de ANSES.

A cuánto llega el aguinaldo para los jubilados de ANSES que reciben la mínima en junio 2026

Cómo quedan los aumentos de prestaciones y jubilaciones de ANSES.

Cuáles son todos los aumentos que tiene ANSES para junio 2026

Rating Cero

La ex Miss Universo apuesta por hábitos saludables y un estilo de vida equilibrado.

Así fue la impresionante transformación de Cecilia Bolocco

Se filtró quién fue la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner antes de que ella diera la noticia.

Se filtró quién fue la persona que reveló el embarazo de Stephanie Demner

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen varios temas pendientes en la Justicia.

Se pospuso la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "No podés estar mintiendo"

Cachete Sierra y Fio Giménez se separaron tras cinco años de relación: "Un momento difícil"

Luz Tito, de Gran Hermano

Luz Tito de Gran Hermano respondió a los que la cuestionan por viajar en colectivo: "¿Están locos? Todo fake"

Elina, esposa de Eduardo Constantini, reveló el secreto para mantener la pasión

Elina, esposa de Eduardo Constantini, reveló el secreto para mantener la pasión

últimas noticias

¿Cómo será el cuadro de Copa Sudamericana?

Con la chance de un Superclásico, se sortean los octavos de final de la Copa Sudamericana

Hace 36 minutos
La promesa del automovilismo chileno ¿Quién es?

Tiene solo 16 años, es chilena y busca triunfar en el automovilismo: de quién se trata

Hace 1 hora
Las boletas se incrementarán casi en un 5%.

El Gobierno fijó el aumento para las tarifas de luz y de gas para junio

Hace 1 hora
Cuánto rinde un plazo fijo en mayo de 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás $3.400.000 a 30 días

Hace 1 hora
La ex Miss Universo apuesta por hábitos saludables y un estilo de vida equilibrado.

Así fue la impresionante transformación de Cecilia Bolocco

Hace 1 hora