La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva actualización en los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) destinada a hogares con hijos con discapacidad. Esta medida representa un alivio significativo para las familias beneficiarias, ya que se trata de una de las prestaciones más importantes del sistema de seguridad social, diseñada específicamente para acompañar económicamente los contextos de mayor vulnerabilidad y demanda de cuidado.

A partir de junio de 2026, los titulares de esta asignación percibirán un incremento directo en sus haberes mensuales . La particularidad de este aumento es que no solo modifica el monto base de la prestación por discapacidad, sino que también impactará de manera positiva en los complementos alimentarios asociados al programa, garantizando una cobertura más robusta frente a las necesidades básicas de los hogares.

Con esta actualización, el organismo previsional busca elevar los ingresos mensuales de numerosas familias en todo el país que cuentan con integrantes con discapacidad. De este modo, el ajuste en los montos de la AUH y sus beneficios complementarios apunta a sostener el poder adquisitivo de los sectores que requieren un apoyo estatal continuo para afrontar sus gastos diarios y de salud.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un nuevo incremento a partir de junio de 2026, con un impacto todavía mayor para quienes perciben la AUH por discapacidad . La actualización se aplicará de manera automática mediante la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones según la inflación medida por el INDEC, estableciendo para este mes una suba general del 2,58%.

Con este aumento, el monto bruto de la AUH tradicional se ubicará cerca de los $144.960, mientras que la AUH con discapacidad alcanzará aproximadamente los $472.007. Luego de la retención del 20% que realiza ANSES hasta la presentación de la Libreta, el importe directo a cobrar rondará los $377.605. Además, el ajuste también impactará sobre beneficios complementarios como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, fortaleciendo la asistencia económica destinada a las familias más vulnerables.

ANSES

Qué otros beneficios de ANSES tienen aumento en junio 2026

Además del aumento en las asignaciones familiares, ANSES aplicará en junio de 2026 una suba del 2,58% para jubilados y pensionados, tomando como referencia la inflación de abril informada por el INDEC. Con esta actualización, la jubilación mínima quedará cerca de los $403.318 brutos. A este monto se le sumarán dos ingresos adicionales que elevarán considerablemente el total mensual: el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima y la primera cuota del medio aguinaldo, lo que permitirá que muchos beneficiarios perciban alrededor de $675.000 en junio.

El incremento también alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, cuyos haberes superarán los $282.320, así como a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). A su vez, se actualizarán las asignaciones por Prenatal y los pagos únicos por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano ajustará los valores de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos, ampliando el esquema de asistencia económica para millones de familias durante el sexto mes del año.