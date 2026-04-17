Qué día ARCA subastará consolas PlayStation 5

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero vuelve a poner a la venta mercadería decomisada y con precios muy por debajo de las tiendas oficiales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , el organismo que reemplazó a la AFIP, anunció la realización de una nueva subasta pública que captó la atención del mundo gamer y tecnológico.

Cómo podés saber si tenés una deuda en el monotributo de ARCA

Tras una serie de remates enfocados en materiales industriales y textiles, el organismo pondrá a subastar un lote de consolas Sony PlayStation 5 con precios base significativamente inferiores a los del mercado retail.

Algunos modelos de consolas estándar partirán de un precio base de $237.000 , en algunos modelos de consolas. Otras partirán desde los $355.500 y los modelos de mayor valor arrancarán en $816.000. Estos valores representan una oportunidad única , considerando que el precio de mercado de una PS5 en tiendas oficiales suele superar ampliamente el millón de pesos.

Según informaron, los fondos obtenidos en estas operaciones se destinan a las arcas del Estado. En ese sentido, el acumulado por subastas hasta fines de marzo de 2026 superó los $78,5 millones.

AFIP confirmó fechas para subastas que se realizarán durante el mes de abril.

La fecha confirmada para este evento es el jueves 23 de abril de 2026 . El proceso se llevará a cabo de manera 100% virtual , lo que permite la participación de interesados desde cualquier punto del país, sin necesidad de traslados físicos.

La subasta incluye un total de 12 unidades de PlayStation 5 que fueron incautadas por la Dirección General de Aduanas en diversos operativos.

Cómo acceder a la subasta de PS5

Para participar de la puja, los interesados deben seguir una serie de pasos obligatorios a través de la plataforma de Subastas del Banco Ciudad:

Registro: Crear un perfil de usuario en el portal oficial de subastas del Banco Ciudad.

Crear un perfil de usuario en el portal oficial de subastas del Banco Ciudad. Inscripción previa: Buscar el remate específico de ARCA (Aduana) y suscribirse. Es fundamental realizar este paso con antelación (generalmente hasta 48 horas antes del evento).

Buscar el remate específico de ARCA (Aduana) y suscribirse. Es fundamental realizar este paso con antelación (generalmente hasta 48 horas antes del evento). Depósito en garantía: Se debe realizar una transferencia por el valor de la "caución" o garantía (normalmente el 10% del valor base del lote). Este monto se reintegra en su totalidad a quienes no resulten ganadores; para los ganadores, se toma como parte del pago final.

Finalmente, el 23 de abril, en el horario establecido, los usuarios que hayan cumplido con los requisitos podrán ingresar a la sala virtual para realizar sus ofertas en tiempo real.