Qué día ARCA subastará consolas PlayStation 5

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, anunció la realización de una nueva subasta pública que captó la atención del mundo gamer y tecnológico.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero vuelve a poner a la venta mercadería decomisada y con precios muy por debajo de las tiendas oficiales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, anunció la realización de una nueva subasta pública que captó la atención del mundo gamer y tecnológico.
Tras una serie de remates enfocados en materiales industriales y textiles, el organismo pondrá a subastar un lote de consolas Sony PlayStation 5 con precios base significativamente inferiores a los del mercado retail.
Algunos modelos de consolas estándar partirán de un precio base de $237.000, en algunos modelos de consolas. Otras partirán desde los $355.500 y los modelos de mayor valor arrancarán en $816.000. Estos valores representan una oportunidad única, considerando que el precio de mercado de una PS5 en tiendas oficiales suele superar ampliamente el millón de pesos.
Según informaron, los fondos obtenidos en estas operaciones se destinan a las arcas del Estado. En ese sentido, el acumulado por subastas hasta fines de marzo de 2026 superó los $78,5 millones.
La fecha confirmada para este evento es el jueves 23 de abril de 2026. El proceso se llevará a cabo de manera 100% virtual, lo que permite la participación de interesados desde cualquier punto del país, sin necesidad de traslados físicos.
La subasta incluye un total de 12 unidades de PlayStation 5 que fueron incautadas por la Dirección General de Aduanas en diversos operativos.
Para participar de la puja, los interesados deben seguir una serie de pasos obligatorios a través de la plataforma de Subastas del Banco Ciudad:
Finalmente, el 23 de abril, en el horario establecido, los usuarios que hayan cumplido con los requisitos podrán ingresar a la sala virtual para realizar sus ofertas en tiempo real.