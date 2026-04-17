17 de abril de 2026 Inicio
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Qué día ARCA subastará consolas PlayStation 5

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero vuelve a poner a la venta mercadería decomisada y con precios muy por debajo de las tiendas oficiales.

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ARCA subastará consolas PlayStation 5: cuánto cuestan y cómo acceder al remate

ARCA subastará consolas PlayStation 5: cuánto cuestan y cómo acceder al remate

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, anunció la realización de una nueva subasta pública que captó la atención del mundo gamer y tecnológico.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  
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Tras una serie de remates enfocados en materiales industriales y textiles, el organismo pondrá a subastar un lote de consolas Sony PlayStation 5 con precios base significativamente inferiores a los del mercado retail.

Algunos modelos de consolas estándar partirán de un precio base de $237.000, en algunos modelos de consolas. Otras partirán desde los $355.500 y los modelos de mayor valor arrancarán en $816.000. Estos valores representan una oportunidad única, considerando que el precio de mercado de una PS5 en tiendas oficiales suele superar ampliamente el millón de pesos.

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AFIP confirmó fechas para subastas que se realizarán durante el mes de abril.

AFIP confirmó fechas para subastas que se realizarán durante el mes de abril.

Según informaron, los fondos obtenidos en estas operaciones se destinan a las arcas del Estado. En ese sentido, el acumulado por subastas hasta fines de marzo de 2026 superó los $78,5 millones.

Cuándo es la subasta de ARCA de las PS5

La fecha confirmada para este evento es el jueves 23 de abril de 2026. El proceso se llevará a cabo de manera 100% virtual, lo que permite la participación de interesados desde cualquier punto del país, sin necesidad de traslados físicos.

La subasta incluye un total de 12 unidades de PlayStation 5 que fueron incautadas por la Dirección General de Aduanas en diversos operativos.

Cómo acceder a la subasta de PS5

Para participar de la puja, los interesados deben seguir una serie de pasos obligatorios a través de la plataforma de Subastas del Banco Ciudad:

  • Registro: Crear un perfil de usuario en el portal oficial de subastas del Banco Ciudad.
  • Inscripción previa: Buscar el remate específico de ARCA (Aduana) y suscribirse. Es fundamental realizar este paso con antelación (generalmente hasta 48 horas antes del evento).
  • Depósito en garantía: Se debe realizar una transferencia por el valor de la "caución" o garantía (normalmente el 10% del valor base del lote). Este monto se reintegra en su totalidad a quienes no resulten ganadores; para los ganadores, se toma como parte del pago final.

Finalmente, el 23 de abril, en el horario establecido, los usuarios que hayan cumplido con los requisitos podrán ingresar a la sala virtual para realizar sus ofertas en tiempo real.

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