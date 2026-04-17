17 de abril de 2026 Inicio
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Adiós a la ciclogénesis pero continúa activa la alerta meteorológica: cuándo deja de llover

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para el centro de la Argentina. Además, en CABA, el cielo se mantendrá nublado con posibilidad de lloviznas aisladas durante parte del día.

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Durante la jornada del viernes se presentarán lloviznas leves. 

Durante la jornada del viernes se presentarán lloviznas leves. 

Poco a poco se retira la ciclogénesis que afectó gran parte de Buenos Aires y el centro de la Argentina, sin embargo, el Servicio Meteorológico (SMN) mantiene activa la alerta meteorológica por tormentas fuertes acompañadas por granizo ocasional y actividad eléctrica frecuente.

Durante la jornada del jueves las lluvias se mantendrán débiles en CABA. 
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Según informó el SMN las provincias bajo alerta por tormentas son Mendoza y San Luis, esta región será afectada por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, pudiendo superarse en forma local.

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En San Luis, las zonas afectadas son: Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Zona baja de Chacabuco - Zona baja de Junín - Zona baja de Libertador General San Martín - Zona baja de Ayacucho - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.

Mientras que en Mendoza son: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa - Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa.

Desde Meteored confirmaron el retiro de la ciclogénesis y que "desde la tarde del viernes, perturbaciones en altura favorecen tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, sobre el oeste y norte de La Pampa, Mendoza, San Luis y sectores de Córdoba".

En el caso de Buenos Aires detallaron que "el sistema de baja presión todavía mantiene lluvias, chaparrones y lloviznas intermitentes en el este de la provincia de Buenos Aires. La frecuencia de las precipitaciones tiende a disminuir hacia la tarde, con una mejora gradual".

Cómo estará el tiempo en CABA: el pronóstico del SMN

La Ciudad de Buenos Aires transita este viernes 17 de abril una jornada marcada por la estabilización atmosférica. Tras las precipitaciones de los días previos, la mañana presenta una probabilidad de lluvia que se ubica en el rango del 10% al 40%, aunque se espera que esta inestabilidad se disipe rápidamente.

A partir de la tarde, las probabilidades de precipitación descienden al 0%, consolidando un cielo mayormente nublado pero sin riesgo de lluvias para el resto de la jornada, permitiendo una recuperación de las condiciones meteorológicas.

CABA 17-4-26

El panorama para el fin de semana, el sábado 18 se presenta como la jornada más estable y favorable del periodo, con una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el día, lo cual garantiza condiciones óptimas para actividades al aire libre con un ascenso térmico marcado.

Sin embargo, el domingo 19 el escenario cambia levemente, retornando condiciones de inestabilidad con una probabilidad baja, de entre el 0% y el 10%, caracterizada principalmente por nubosidad persistente que cubrirá el cielo porteño, aunque sin eventos de lluvia significativa previstos por el momento.

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