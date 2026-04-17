Confirman que será feriado el jueves 30 de abril: qué se celebra A continuación, repasamos qué ciudades tendrán este beneficio, qué hitos históricos se festejan en cada una y cómo impactará la medida. Por + Seguir en







El último día del mes trae consigno uno de los Feriados más esperados por varias personas

El próximo jueves 30 de abril de 2026 ha sido ratificado como jornada no laborable.

La medida rige para los partidos bonaerenses de Navarro y Castelli, entre otras localidades que celebran hitos locales.

Se conmemora el aniversario fundacional de estos distritos, con actos protocolares y desfiles.

Al sumarse al feriado nacional del 1 de mayo, los beneficiarios tendrán un descanso de cuatro días consecutivos. El cierre del mes de abril de 2026 contará con una jornada de descanso confirmada para el jueves 30, aunque con un alcance específico. Según el calendario de Feriados de la provincia de Buenos Aires, esta fecha ha sido declarada como día no laborable para diversas localidades que celebran sus aniversarios fundacionales o festividades patronales.

Este tipo de asuetos, otorgados por el gobierno provincial a través del Banco Provincia y las resoluciones municipales, busca permitir que los habitantes de estos distritos participen de las actividades oficiales y comunitarias sin las obligaciones laborales habituales. Para los sectores beneficiados, esta medida genera un puente de descanso muy particular, ya que el jueves 30 de abril se une directamente con el viernes 1 de mayo.

Por qué será feriado el jueves 30 de abril y a quiénes alcanza -calendario feriados anotación El cierre del mes de abril de 2026 trae consigo un beneficio exclusivo para los habitantes del partido de Navarro. El próximo viernes 30 de abril ha sido declarado oficialmente como día no laborable.

Esta medida responde a la celebración de un nuevo aniversario fundacional, una fecha que no solo fortalece la identidad histórica del distrito, sino que también impulsa el turismo de cercanía y el comercio regional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre