El último día del mes trae consigno uno de los Feriados más esperados por varias personas
El próximo jueves 30 de abril de 2026 ha sido ratificado como jornada no laborable.
La medida rige para los partidos bonaerenses de Navarro y Castelli, entre otras localidades que celebran hitos locales.
Se conmemora el aniversario fundacional de estos distritos, con actos protocolares y desfiles.
Al sumarse al feriado nacional del 1 de mayo, los beneficiarios tendrán un descanso de cuatro días consecutivos.
El cierre del mes de abril de 2026 contará con una jornada de descanso confirmada para el jueves 30, aunque con un alcance específico. Según el calendario de Feriados de la provincia de Buenos Aires, esta fecha ha sido declarada como día no laborable para diversas localidades que celebran sus aniversarios fundacionales o festividades patronales.
Este tipo de asuetos, otorgados por el gobierno provincial a través del Banco Provincia y las resoluciones municipales, busca permitir que los habitantes de estos distritos participen de las actividades oficiales y comunitarias sin las obligaciones laborales habituales. Para los sectores beneficiados, esta medida genera un puente de descanso muy particular, ya que el jueves 30 de abril se une directamente con el viernes 1 de mayo.
Por qué será feriado el jueves 30 de abril y a quiénes alcanza
El cierre del mes de abril de 2026 trae consigo un beneficio exclusivo para los habitantes del partido de Navarro. El próximo viernes 30 de abril ha sido declarado oficialmente como día no laborable.
Esta medida responde a la celebración de un nuevo aniversario fundacional, una fecha que no solo fortalece la identidad histórica del distrito, sino que también impulsa el turismo de cercanía y el comercio regional.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo
Feriados trasladables
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original