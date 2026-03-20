La ANMAT prohibió la venta y el uso de un repelente OFF falso La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó en la Disposición 1476/2026 que el producto en cuestión era ilegítimo y que desconocen el establecimiento que estuvo a cargo de su importación. Por + Seguir en







La ANMAT prohibió la venta y el uso de un repelente OFF trucho que imitaba al original C5N

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta en línea y la distribución en todo el territorio nacional el producto rotulado como “Repelente de insectos” marca “OFF!” con inscripciones íntegramente en idioma chino, sin datos de inscripción sanitaria.

Mediante la Disposición 1476/2026 publicada en el Boletín Oficial, explicaron que el producto cuestionado se detectó en un local comercial ubicado en la provincia de Buenos Aires y que consultaron en la base de datos cosméticos de esta ANMAT acerca del artículo sin hallar registros.

Ante esta situación "al tener el envase el logo “OFF!”, se le solicitó información a la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. como titular de la marca acerca de si el producto le pertenecía" a lo que la empresa indicó no haber participado en la elaboración, registro, ni importación del producto en cuestión.

aviso_339750 Desde la ANMAT desconocen el establecimiento que estuvo a cargo de su importación y aseguraron que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente.

Tras la investigación la ANMAT prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto “Repelente de insectos” de la marca “OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino, sin datos de inscripción sanitaria”, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos".

La ANMAT también prohibió una serie de productos cosméticos En la Disposición 1465/2026 desde la ANMAT también prohibió una serie de productos cosméticos de la marca ANZA, ya que "no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos". Crema corporal marca “ANZA” ,

Aceite bifásico marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado,

Espuma de limpieza facial marca “ANZA”, Crema nutritiva marca “ANZA”,

Tónico facial marca “ANZA”, Bloqueador solar FPS 40 marca “ANZA”,

Emulsión sebo reguladora marca “ANZA”,

Loción de limpieza marca “ANZA”,

Óleo bronceante natural marca “ANZA”,

Serum tensor marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado,

Crema facial antiage marca “ANZA”,

Loción astringente marca “ANZA”,

Crema niacinamida marca “ANZA”,

Crema despigmentante marca “ANZA”,

Serum corporal marca “ANZA”,

Serum contorno revive marca “ANZA”,

Mascarilla blanqueadora marca “ANZA”,

Repelente de mosquitos DEFENCE marca “ANZA”,

Crema exfoliante facial marca “ANZA”,

Gel post solar marca “ANZA”,

Agua micelar marca “ANZA”. aviso_339749