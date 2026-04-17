17 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para prácticas militares

La medida fue oficializada por decreto y comprenderá un despliegue que se extenderá entre el 21 de abril y el 12 de junio.

Por
Trabajarán en conjunto con las Fuerzas Armadas del país.

Trabajarán en conjunto con las Fuerzas Armadas del país.

Redes sociales

El Gobierno nacional habilitó el ingreso de tropas militares de Estados Unidos al país con el objetivo de participar en ejercicios combinados con las Fuerzas Armadas argentinas. La decisión fue oficializada este viernes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La medida fue formalizada a través del Boletín Oficial.
Te puede interesar:

El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar rutas nacionales con peajes

La autorización se concretó mediante un decreto de necesidad y urgencia, ante la falta de tratamiento legislativo del proyecto enviado al Congreso. Este mecanismo está contemplado en la Constitución Nacional y regulado por la Ley 26.122.

De esta manera, la medida autoriza la realización del operativo “Daga Atlántica”, que se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio. Además, contempla el despliegue de unidades locales en el ejercicio naval “PASSEX”, previsto del 26 al 30 de abril.

Según establece la normativa, estas actividades apuntan a "fortalecer la preparación militar, mejorar la interoperabilidad con fuerzas extranjeras y consolidar el rol de Argentina como socio estratégico en materia de seguridad internacional".

ejercito EEUU
Habrá dos programas que se extenderán hasta junio.

Habrá dos programas que se extenderán hasta junio.

El operativo “Daga Atlántica” incluirá maniobras conjuntas en ámbitos terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Las actividades se desarrollarán en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea, donde operan unidades de la Fuerza Aérea Argentina.

Por su parte, el ejercicio “PASSEX” contará con la participación de buques de la Armada estadounidense, entre ellos el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que operarán en la Zona Económica Exclusiva argentina junto a unidades locales.

El objetivo de estas maniobras navales es optimizar el adiestramiento en el mar y fortalecer la coordinación operativa en escenarios combinados, en línea con los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países.

En ese marco, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas destacó que este tipo de prácticas permite elevar el nivel de preparación, estandarizar procedimientos y reforzar la defensa regional a través del trabajo coordinado y el intercambio de especialistas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mandatario viaja a Jerusalén.

Milei viaja a Israel en medio de la guerra en Medio Oriente

play

Adorni bajo la lupa: antes de asumir, recibió transferencias de la productora de Grandio

En este marco, Adorni compartirá un acto en Neuquén con Karina Milei. 

El biógrafo de Milei pidió la renuncia de Adorni: "Es un sujeto muerto políticamente"

Milei sostiene a Adorni, pero el costo que paga puertas adentro del Gobierno es altísimo.

El Gobierno y su choque de discursos por el rumbo económico y la defensa de Adorni: ¿desajuste o interna feroz?

play

La Secretaría de Transporte multará a las empresas de colectivos que reduzcan el servicio

Abuelas realizó la denuncia.

Abuelas de Plaza de Mayo denunció que suspendieron el envío de kits de ADN a todos los consulados en el exterior

Rating Cero

La conductora fulminó al su exmarido por la idea del pasacalles.

Sabrina Rojas recordó el momento en el que se filtró el famoso video de Luciano Castro

Lo más probable es que Kevin Feige ya conociera esta decisión y comenzase hace tiempo a orientar el estudio hacia proyectos que sean una apuesta segura y que saben que serán bastante rentables.

Disney apuesta a nuevos desarrollos visuales y elimina más de 1.000 empleos en Marvel

Gadd prepara su regreso a la televisión con un nuevo proyecto.

El cambio físico abrupto que tuvo el protagonista de Bebé Reno

Se suman dos famosos a la Cárcel de los Gemelos.

Dos famosos argentinos ingresan a la Cárcel de los Gemelos 4: quiénes son

D4vd fue detenido porque dejó de aportar a la Policía.

El cantante D4vd fue detenido por el asesinato de Celeste Rivas Hernández

La nueva adaptación llegará a los cines en octubre de este año.

Salió el primer tráiler de la nueva película de Street Fighter: cuándo se estrena en cines

últimas noticias

Los dos destinos mendocinos perfectos para pasar las próximas vacaciones en un oasis. 

Mendoza 2026: los dos destinos con senderos, agua y paisajes naturales increíbles

Hace 11 minutos
Su trayectoria terminó viéndose condicionada por constantes lesiones que con el tiempo afectaron su rendimiento.

El futbolista que llegó a jugar en la Selección argentina con 15 años y finalmente se retiró joven

Hace 14 minutos
Luis Caputo junto al titular del BID. 

El BID anunció un nuevo apoyo financiero para la Argentina por u$s550 millones

Hace 18 minutos
La reflexión del filósofo David Hume sobre la función de la razón. 

La reflexión filosófica de David Hume: "La razón es y debe ser esclava de las pasiones"

Hace 19 minutos
Trabajarán en conjunto con las Fuerzas Armadas del país.

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de EEUU para prácticas militares

Hace 32 minutos