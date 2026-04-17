El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para prácticas militares

La medida fue oficializada por decreto y comprenderá un despliegue que se extenderá entre el 21 de abril y el 12 de junio.

El Gobierno nacional habilitó el ingreso de tropas militares de Estados Unidos al país con el objetivo de participar en ejercicios combinados con las Fuerzas Armadas argentinas. La decisión fue oficializada este viernes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La autorización se concretó mediante un decreto de necesidad y urgencia, ante la falta de tratamiento legislativo del proyecto enviado al Congreso. Este mecanismo está contemplado en la Constitución Nacional y regulado por la Ley 26.122.

De esta manera, la medida autoriza la realización del operativo “Daga Atlántica”, que se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio. Además, contempla el despliegue de unidades locales en el ejercicio naval “PASSEX”, previsto del 26 al 30 de abril.

Según establece la normativa, estas actividades apuntan a "fortalecer la preparación militar, mejorar la interoperabilidad con fuerzas extranjeras y consolidar el rol de Argentina como socio estratégico en materia de seguridad internacional".

El operativo “Daga Atlántica” incluirá maniobras conjuntas en ámbitos terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Las actividades se desarrollarán en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea, donde operan unidades de la Fuerza Aérea Argentina.

Por su parte, el ejercicio “PASSEX” contará con la participación de buques de la Armada estadounidense, entre ellos el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que operarán en la Zona Económica Exclusiva argentina junto a unidades locales.

El objetivo de estas maniobras navales es optimizar el adiestramiento en el mar y fortalecer la coordinación operativa en escenarios combinados, en línea con los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países.

En ese marco, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas destacó que este tipo de prácticas permite elevar el nivel de preparación, estandarizar procedimientos y reforzar la defensa regional a través del trabajo coordinado y el intercambio de especialistas.