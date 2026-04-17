Una entrevista en la previa del partido de Boca se hizo viral por el cruce romántico de un periodista y una hincha: ¿qué se dijeron? El "ida y vuelta", cargado de picardía y sonrisas cómplices, rompió la estructura del vivo, transformando una nota de color en una historia de amor en potencia. Por + Seguir en







Lo más comentado de la semana: Le pidió el Instagram a un periodista

El cruce ocurrió en la previa del partido internacional entre Boca y Barcelona (E).

El periodista Nicolás Lauces y una estudiante de psicología oriunda de Lanús fueron protagonistas de un intercambio inesperado.

El reportero intentó conseguir una suscripción para el canal de streaming AZZ. Ante la aclaración del periodista sobre no pasar su Instagram personal, la hincha retrucó con seguridad: “No me molesta si me lo pasás”.

El clip destaca por la frescura y la falta de inhibiciones de ambos ante la cámara. Las risas y comentarios de los compañeros de estudio se escucharon de fondo, celebrando la audacia de la entrevistada. En la antesala de un nuevo compromiso de Boca Juniors en este abril de 2026, el clima de fútbol se vio interrumpido por un momento que rápidamente se convirtió en lo más compartido de las redes sociales. Lo que comenzó como una entrevista de rutina entre un periodista de streaming y una joven hincha en las inmediaciones de la Bombonera, derivó en un cruce romántico inesperado.

En medio del fervor por los colores azul y oro, el cronista se acercó para recoger el testimonio de la fanática sobre el desempeño del equipo, pero la conversación dio un giro de 180 grados cuando los elogios pasaron de lo deportivo a lo personal. La hincha no dudó en "chamuyarse" al periodista, rompiendo el hielo con un comentario que descolocó al equipo en el piso.

Cómo fue el cruce viral entre un periodista y una fanática de Boca: ¿con levante? -Entrevista hincha de boca viral Un momento de distracción y picardía se robó el protagonismo en la antesala del duelo entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

Durante un móvil en vivo para el canal de streaming AZZ, el cronista Nicolás Lauces protagonizó un intercambio cargado de magnetismo con una bostera que vive en Lanús y se encontraba en las inmediaciones de la Bombonera. Lo que comenzó como un pedido formal para sumar seguidores al medio terminó en un audaz despliegue de seducción que desató las risas de todo el equipo técnico.