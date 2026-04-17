Fuerte temblor en San Juan: ocurrió a la madrugada y tuvo una magnitud 4,9 Según reportes también se sintió en la región de Mendoza y en Chile. El sismo se registró a las 3:20 de la mañana y el epicentro ocurrió al oeste de la ciudad de San Juan. Por + Seguir en







No se reportaron heridos.

Durante la madrugada del viernes ocurrió un sismo de magnitud 4,9 en la provincia de San Juan, que se sintió en la región de Mendoza y en Chile. El fuerte temblor se registró a las 3:20 de la mañana y el epicentro ocurrió al oeste de la ciudad de San Juan.

El terremoto fue de magnitud 4.9, los países afectados fueron Argentina y Chile, pero el epicentro fue en la provincia de San Juan a 62 km de Rivadavia, 28 kilómetros de Calingasta y 61 kilómetros al oeste de la capital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SismoDetector/status/2045025791335887309&partner=&hide_thread=false #sismo reportado por los usuarios de la app Sismo Detector a 0km de San Juan, Argentina. 23 reportes en un radio de 47km. Descarga la app desde https://t.co/jS9crK4Riw para recibir alertas en tiempo real pic.twitter.com/yCG6Fy43fl — Earthquake Network (@SismoDetector) April 17, 2026 Por el momento el Instituto Nacional de Prevención Sísmica no brindó detalles respecto al sismo. Pero en redes varios usuarios pudieron reportar lo ocurrido por teléfonos celulares y desde otros sitios web como GEOFON (Centro Helmholtz de Geociencias).