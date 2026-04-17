17 de abril de 2026 Inicio
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Fuerte temblor en San Juan: ocurrió a la madrugada y tuvo una magnitud 4,9

Según reportes también se sintió en la región de Mendoza y en Chile. El sismo se registró a las 3:20 de la mañana y el epicentro ocurrió al oeste de la ciudad de San Juan.

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No se reportaron heridos. 

No se reportaron heridos. 

Durante la madrugada del viernes ocurrió un sismo de magnitud 4,9 en la provincia de San Juan, que se sintió en la región de Mendoza y en Chile. El fuerte temblor se registró a las 3:20 de la mañana y el epicentro ocurrió al oeste de la ciudad de San Juan.

Una de las mujeres resultó con una fractura expuesta. 
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El terremoto fue de magnitud 4.9, los países afectados fueron Argentina y Chile, pero el epicentro fue en la provincia de San Juan a 62 km de Rivadavia, 28 kilómetros de Calingasta y 61 kilómetros al oeste de la capital.

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Por el momento el Instituto Nacional de Prevención Sísmica no brindó detalles respecto al sismo. Pero en redes varios usuarios pudieron reportar lo ocurrido por teléfonos celulares y desde otros sitios web como GEOFON (Centro Helmholtz de Geociencias).

Terremoto - temblor San Juan 17-4-26

Recomendaciones de INPRES durante y después de un sismo

Durante un sismo

  • Tener calma y proceder de acuerdo con lo establecido en el plan de emergencia.
  • No permanecer en lugares donde existan objetos cuya caída pueda provocar accidentes.
  • No salir a balcones bajo ninguna circunstancia.
  • No usar ascensores.
  • Si se encuentra en un local con aglomeración de personas (autoservicios, templos, cines, etc.), permanecer en el lugar y aplicar las medidas de protección.
  • No acudir inmediatamente a la salida.
  • Ser solidario con los semejantes frente a la emergencia.

Después de un sismo

  • Intentar resolver los problemas inmediatos; la ayuda puede tardar en llegar.
  • Verificar si hay heridos y practicar los primeros auxilios.
  • No caminar descalzo, ni a oscuras.
  • Controlar que no haya pérdidas de agua, gas y electricidad.
  • No usar, salvo casos de extrema necesidad, el teléfono, vías de transporte y servicios públicos.
  • No encender fósforos, ni conectar llaves eléctricas.
  • Utilizar linternas a pilas o baterías para iluminarse.
  • Estar informado a través de cualquier medio, ya que puede recibir noticias y recomendaciones importantes.
  • No propagar rumores infundados.
  • Obedecer las instrucciones del personal encargado de manejar la emergencia sísmica.
  • Observar si el edificio esta deteriorado y consultar con un profesional especializado a fin de determinar las condiciones de seguridad sísmica del mismo.

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