Alquileres en Buenos Aires: proponen reducir el gasto inicial para acceder a una vivienda

Una iniciativa del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense propone reducir el desembolso necesario para entrar a una vivienda en alquiler en la provincia de Buenos Aires, con un régimen social presentado ante el diputado provincial de Fuerza Patria, Héctor Rubén Eslaiman, para su análisis y eventual tratamiento legislativo.
La propuesta alcanzaría a determinadas locaciones cuyo valor mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas de la Administración Pública Provincial, según la Ley 10.430. El esquema busca aliviar parte de los costos que recaen sobre quienes necesitan firmar un nuevo contrato.
El planteo surge ante el peso que adquirieron los gastos asociados al acceso a una propiedad, en un mercado donde los valores mensuales también presionan sobre los ingresos familiares; por eso, la entidad busca concentrar la asistencia en un segmento definido y facilitar operaciones destinadas a hogares con menores recursos.
La pérdida de poder adquisitivo dificulta el acceso a un alquiler para las familias bonaerenses.
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El presidente de Martilleros BA, Luis Colao, señaló que la segmentación resulta clave para diseñar una herramienta acorde con las diferencias económicas y sociales existentes dentro del territorio bonaerense. La institución plantea una intervención compartida entre autoridades, dueños de inmuebles y profesionales del sector para facilitar el acceso a determinados contratos.
El contexto de precios explica la preocupación de la entidad: en septiembre, según Zonaprop, un departamento de dos ambientes promedió $598.588 en GBA Sur, $606.843 en GBA Oeste y $772.380 en GBA Norte, cifras que marcan diferencias relevantes entre las principales zonas del conurbano bonaerense y del mercado de locaciones.
Hoy el ingreso a una propiedad en alquiler puede superar los $3,3 millones en gastos previos
Para las unidades de tres ambientes, el relevamiento ubicó los valores en $811.540 en GBA Sur, $783.239 en GBA Oeste y $1.092.911 en GBA Norte. Además, entrar a una propiedad puede superar $3,3 millones al sumar depósito, certificaciones, honorarios y otros conceptos previos al contrato, según cada operación.
Como parte de la fundamentación, Colao marcó que el problema habitacional no puede trasladarse a quienes participan de una operación inmobiliaria y remarcó que corresponde al Estado asumir esa responsabilidad principal: "No son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado".
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos presentó un proyecto para aliviar el acceso al alquiler en provincia de Buenos Aires.
Martilleros BA
Cuáles son las principales medidas del proyecto para alquileres más accesibles en Buenos Aires
- Honorarios inmobiliarios y profesionales: los honorarios de martilleros y corredores públicos por la intermediación quedarían a cargo del propietario. La misma modalidad alcanzaría a otros profesionales que participen en la confección de los contratos comprendidos por el régimen.
- Registro de la Propiedad e Impuesto de Sellos: los inquilinos alcanzados tendrían acceso gratuito a los informes del Registro de la Propiedad. Además, la iniciativa plantea modificar el tope de valuación fiscal utilizado para establecer la exención del Impuesto de Sellos.
Qué plantea sobre la documentación
- Certificación de firmas: los contratos podrían presentarse con las firmas certificadas por los Juzgados de Paz o, si interviene un profesional, con la firma y sello del matriculado junto con la certificación correspondiente del Colegio Profesional. El trámite sería gratuito para los locatarios incluidos.
Qué gastos de servicios busca eliminar
- Servicios públicos: las empresas prestadoras no cobrarían cargos vinculados con la incorporación de los nuevos inquilinos. La propuesta incluye conceptos como conexión, reconexión, depósito, cambio de titularidad y otros importes relacionados con el inicio de los contratos alcanzados.
Qué beneficios tendrían los propietarios
- Incentivos fiscales: el proyecto incorpora un régimen especial de incentivo y simplificación tributaria para los propietarios que destinen viviendas al segmento contemplado. También propone convocar a los municipios bonaerenses para que puedan adherir con beneficios sobre tasas y derechos.