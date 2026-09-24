Alquileres en Buenos Aires: proponen reducir el gasto inicial para acceder a una vivienda El régimen alcanzaría contratos de menor valor y trasladaría parte de los gastos de ingreso al propietario. Además, prevé beneficios impositivos para ampliar la oferta destinada a hogares con menores ingresos de la provincia. Por Agregar C5N en









Un nuevo proyecto en la provincia de Buenos Aires propone alivianar el costo del alquiler para los inquilinos y con facilidades para propietarios

Una iniciativa del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense propone reducir el desembolso necesario para entrar a una vivienda en alquiler en la provincia de Buenos Aires, con un régimen social presentado ante el diputado provincial de Fuerza Patria, Héctor Rubén Eslaiman, para su análisis y eventual tratamiento legislativo.

La propuesta alcanzaría a determinadas locaciones cuyo valor mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas de la Administración Pública Provincial, según la Ley 10.430. El esquema busca aliviar parte de los costos que recaen sobre quienes necesitan firmar un nuevo contrato.

El planteo surge ante el peso que adquirieron los gastos asociados al acceso a una propiedad, en un mercado donde los valores mensuales también presionan sobre los ingresos familiares; por eso, la entidad busca concentrar la asistencia en un segmento definido y facilitar operaciones destinadas a hogares con menores recursos.

La pérdida de poder adquisitivo dificulta el acceso a un alquiler para las familias bonaerenses. FREEPIK El presidente de Martilleros BA, Luis Colao, señaló que la segmentación resulta clave para diseñar una herramienta acorde con las diferencias económicas y sociales existentes dentro del territorio bonaerense. La institución plantea una intervención compartida entre autoridades, dueños de inmuebles y profesionales del sector para facilitar el acceso a determinados contratos.

El contexto de precios explica la preocupación de la entidad: en septiembre, según Zonaprop, un departamento de dos ambientes promedió $598.588 en GBA Sur, $606.843 en GBA Oeste y $772.380 en GBA Norte, cifras que marcan diferencias relevantes entre las principales zonas del conurbano bonaerense y del mercado de locaciones.