Santa Fe: le hizo creer a una jubilada que su familia tenía un maleficio y le robó 25 mil dólares

El hombre estafó a una mujer de 69 años, tras asegurarle que su familia estaba bajo una maldición. La Policía lo arrestó y secuestró elementos vinculados a prácticas esotéricas. La familia de la víctima reclama la devolución del dinero.

Un falso mentalista fue detenido en Santa Fe acusado de estafar a una jubilada con la promesa de “curar maldiciones”. Según la denuncia, la mujer le entreg ó u$S25.000 y 300 mil pesos tras ser convencida de que padecía un hechizo de "magia negra". La investigación policial permitió identificarlo y arrestarlo, quedando a disposición de la Justicia.

Crimen de Federico Aramburú: la Fiscalía pidió 27 años de prisión para el principal acusado y 20 para su cómplice

Según la investigación, no le pidió todo el dinero de manera directa: fue ganándose la confianza hasta convencerla de una “solución definitiva” que implicaba viajar al Vaticano. En el camino, la mujer llegó a pagar 100 mil pesos por una supuesta “vela especial” . La Policía lo arrestó tras reunir pruebas y quedó a disposición de la Justicia.

El contacto entre el estafador y la víctima comenzó cuando la mujer de 69 años escuchó en una radio local de Sarmiento la llegada de un supuesto mentalista . Interesada, lo contactó y en el primer encuentro el hombre le aseguró que sufría “magia negra”.

Para proteger a su familia, le ofreció cirios pascuales y logró que comprara tres por 100 mil pesos cada uno. Con el tiempo, el falso “brujo” fue ganándose su confianza y volvió a visitarla con nuevas exigencias, incluso llevándola al cementerio para reforzar la idea del maleficio.

En ese contexto , le pidió dinero para viajar a Roma y bendecir unas cintas, convenciéndola de entregarle primero 3 mil dólares y luego otros 22 mil. El falso mentalista le advirtió que no debía contar nada a sus hijos porque también estaban “engualichados”. Sin embargo, la mujer finalmente les confió lo ocurrido, ellos la hicieron entrar en razón y la acompañaron a denunciar la estafa, lo que derivó en la detención del sospechoso.

Detuvieron a un falso mentalista en Santa Fe



Le hizo creer a una jubilada que su familia tenía un "maleficio" y le vendió una limpieza espiritual por 25 mil dólares.



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/F4F2NEpBGJ — C5N (@C5N) September 24, 2026

Qué pasó con el falso mentalista de Santa Fe

El hombre de 44 años fue identificado como H.D.P. por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe que realizaron un allanamiento en la calle Alfonsina Storni al 6000 y secuestraron un Peugeot gris, un celular y distintos elementos vinculados al engaño, como cartas de tarot, velas e imágenes religiosas.

El falso mentalista quedó detenido y permanece alojado en una dependencia policial mientras la causa está en manos del fiscal Alejandro Benítez, quien la próxima semana imputará al acusado por el delito de defraudación, con penas de hasta seis años de prisión.

Además, se prevé que solicite la prisión preventiva, mientras la familia de la víctima reclama la devolución del dinero y advierte que, de no haber acuerdo, pedirá que el estafador quede preso. Al tratarse de un delito contra el patrimonio, las partes pueden alcanzar un acuerdo para resolver el conflicto sin llegar a juicio o a la aplicación de una pena de prisión.