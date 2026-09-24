Javier Milei festejó que el Senado aprobara la reforma del Banco Central: "Comienza el fin de la inflación"

Con una cita a Patricia Bullrich, el presidente celebró que el Senado acumulara 46 votos afirmativos para aprobar con cambios la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. La Cámara de Diputados todavía debe volver a tratar el proyecto.

El presidente Javier Milei citó a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , para celebrar que la Cámara alta aprobara con modificaciones el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). " Comienza el fin de la inflación ", afirmó el jefe de Estado este jueves en X.

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"La Ley tiene un nombre técnico, pero es algo muy importante: cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino", explicó Bullrich en la publicación citada por Milei y concluyó: "De usar la emisión para financiar campañas electorales a construir un país sin inflación, donde los sueldos rindan y los ahorros no pierdan valor ".

El proyecto festejado por el mandatario fue aprobado este jueves con 46 votos afirmativos y 22 negativos. Acompañaron a La Libertad Avanza los aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales.

Sólo se opuso el peronismo del interbloque Popular . El reclamo más contundente de la bancada es que el Gobierno pretende “usar los depósitos de los argentinos y las reservas de oro como garantía de nuevo endeudamiento”.

El proyecto del Poder Ejecutivo, emblema de Milei, busca reforzar la independencia del BCRA, limitar el financiamiento al Estado y concentrar su objetivo en la preservación del valor de la moneda. La apuesta del Gobierno es establecer límites institucionales para evitar que futuras gestiones vuelvan a utilizar a la entidad monetaria como fuente de financiamiento del Tesoro.

Para lograr su aprobación, el oficialismo debió aceptar cambios a propuesta de los aliados. Agustín Monteverde, miembro informante, anunció las modificaciones vinculadas a la designación y remoción de los directores del BCRA. Para designar un director “se requerirá el acuerdo del Senado de la Nación por mayoría absoluta” para nombrarlo “por el término de seis años”, explicó el senador.

Respecto a la eventual remoción de las autoridades, Monteverde indicó que ésta “deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo, con la previa aprobación del Senado, con mayoría absoluta”.

La estrategia del peronismo para blindar los cambios

El peronismo decidió acompañar sólo uno de los cambios introducidos por el Senado: el artículo 3, que modifica el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del BCRA. La decisión no implicó un respaldo al proyecto en general, que la bancada rechazó, sino una estrategia para dificultar que Diputados pueda volver sobre esa modificación cuando la iniciativa regrese a la Cámara de origen.

El artículo obtuvo 66 votos en el Senado. Sólo los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano votaron en contra, pese a que acompañaron el proyecto en general. Con ese resultado, si Martín Menem quisiera insistir con la redacción original del texto enviado por Javier Milei, deberá conseguir al menos dos tercios de los votos en Diputados.

José Mayans ordenó a la bancada tomar esta decisión en el recinto para, de esta manera, blindar los cambios y mantener la atribución constitucional de exclusividad del Senado para debatir los nombramientos y remociones de los directores del Banco Central.