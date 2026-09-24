De Ricardo Darín a Brad Pitt, los looks masculinos que deslumbraron en el festival San Sebastián

Los estilos masculinos también destacaron en la alfombra roja del Festival de San Sebastián, que se extiende hasta el 26 de septiembre, con estrellas del cine hispanoamericano y hollywoodense marcando tendencia.

Entre looks casuales y descontracturados con predominio del denim, y trajes de alta costura firmados por diseñadores como Armani, los hombres marcaron tendencia en la alfombra roja del Festival de San Sebastián. La cita, que comenzó el 18 de septiembre y se extenderá hasta el 26, se convirtió en una pasarela de estilos donde la elegancia masculina también fue protagonista.

El Festival de San Sebastián reunió a grandes figuras del cine internacional y la moda masculina se robó flashes propios. Ricardo Darín , Diego Peretti, Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y el uruguayo Enzo Vogrincic desplegaron estilos variados sobre la alfombra roja, desde la elegancia clásica hasta apuestas más descontracturadas, confirmando que los looks masculinos también marcan tendencia en esta edición.

Pero el verdadero furor lo desató Brad Pitt: tras 17 años de ausencia, regresó a la 74ª edición del Zinemaldia y revolucionó la ciudad. El actor estadounidense protagonizó un auténtico baño de masas, con fanáticos locales desbordando entusiasmo antes de su despedida. Con él, quedó claro que en San Sebastián hay looks y emociones para todos los gustos.

La Argentina también dijo presente en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián con la premiere mundial de Lo dejamos acá. Ricardo Darín y Diego Peretti encabezaron la presentación del film dirigido por Hernán Goldfrid, acompañado por el guionista Emanuel Diez y el productor Federico Posternak. La producción de Kenya Films, que llegará a Netflix el 16 de octubre, se mostró en uno de los escenarios más prestigiosos para el cine iberoamericano.

El reciente abuelo de Dante, el hijo de Úrusula Corberó y Chino Darín, se destacó en la alfombra roja vestido de jean, saco, camisa y lentes negros. El actor cautivó con su carisma y se robó los flashes de los fotógrafos. Con estilo relajado y presencia magnética, se convirtió en uno de los protagonistas de la presentación y reafirmó el peso de la representación argentina en el festival.

Furor por Brad Pitt en San Sebastián: el look que encendió la alfombra roja

Brad Pitt apareció en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián con un estilismo denim sobre denim, inspirado en la moda vintage. Llevó una campera de jean de lavado medio combinada con un pantalón recto en el mismo tono, camisa blanca a rayas y una corbata rosa pastel que aportó un toque elegante. El outfit se completó con botas de gamuza color suela y lentes de sol, logrando un estilo setentoso que fue replicado en redes sociales y celebrado por críticos de moda.

La presencia de Pitt en la 74ª edición del Zinemaldia revolucionó el festival ya que hacía 17 años que el actor estadounidense no pisaba ese suelo. Fue recibido con entusiasmo desbordante por el público local, que lo ovacionó y buscó fotografiarlo en cada paso. Su carisma y cercanía con los fans lo convirtieron en el gran protagonista de la jornada, eclipsando incluso a otras figuras internacionales presentes.

Además del impacto de su look, la atención mediática se centró en su relación con Ines de Ramon, diseñadora de joyas y actual pareja del actor. La presencia de Pitt en San Sebastián reforzó su imagen de estrella global que combina glamour, estilo y vida personal en el centro de la escena, consolidando su regreso triunfal a los grandes festivales europeos.