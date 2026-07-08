Los alquileres de casas en el AMBA aumentaron más del 38% interanual en junio Un estudio privado ubicó a la zona sur del Conurbano como el territorio con mayor incremento en el sector residencial, mientras que la oferta de departamentos disponibles registró un fuerte salto. Por Agregar C5N en









La zona Sur del conurbano lideró las alzas con un salto del 38,6%. FREEPIK

El precio de los alquileres de casas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento superior al 38% interanual durante junio. Así lo reflejó el último informe de la Universidad de San Andrés junto a Mercado Libre, el cual analizó el comportamiento inmobiliario en la región durante el sexto mes del año y ubicó a la zona sur del Conurbano a la cabeza de las subas.

En el segmento de casas por metro cuadrado, el Gran Buenos Aires (GBA) Sur lideró las alzas con un salto del 38,6% en comparación con el mismo período del año anterior. Detrás se posicionaron el GBA Oeste con el 31,8% y el GBA Norte con el 29,3%.

Por su parte, los alquileres de departamentos tuvieron su mayor incremento interanual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con un 32,6%. En tanto, las subas en la provincia de Buenos Aires para este tipo de viviendas alcanzaron el 27,2% en el GBA Sur, el 26,2% en el GBA Oeste y el 22,2% en el GBA Norte.

Asimismo, el documento precisó que la oferta de departamentos en alquiler experimentó una expansión notable en el mediano plazo. Hasta el 25 de junio, la cantidad de unidades disponibles para locación aumentó un 287,9% con respecto a los niveles de stock registrados en noviembre de 2023.

La venta de propiedades registra tendencias mixtas ante la reactivación del crédito hipotecario El mercado de compraventa de inmuebles mostró resultados heterogéneos según la localización geográfica. Los valores de las casas en dólares por metro cuadrado retrocedieron un 2,4% en CABA y un 1% en GBA Oeste, pero avanzaron un 9,6% en GBA Norte y un 2% en GBA Sur en la comparación interanual.

En cuanto a las unidades de departamentos en venta, el municipio de Ezeiza encabezó el indicador interanual con una suba del 13,3%, seguido por el barrio porteño de Monte Castro con el 10,3% y el partido de Tigre con el 18% en el rubro de casas. En la variación mensual respecto a mayo, los departamentos en GBA Oeste y GBA Sur subieron un 0,9% y un 0,6% respectivamente.