Las Madres del Dolor cruzaron a Mauro Icardi y la China Suárez: "Ojalá puedan recapacitar" La asociación civil publicó un comunicado junto a la la Asociación de Víctimas de Tránsito donde le pidió a la pareja "asumir la responsabilidad que implica ser figuras públicas" y criticó sus publicaciones contra el Ministerio de Transporte bonaerense. Agregar C5N en









China Suárez y Mauro Icardi. Redes sociales

Las asociaciones Madres del Dolor y Víctimas del Tránsito cuestionaron a Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez, quienes criticaron al Ministerio de Transporte bonaerense por inhabilitarle la licencia de conducir argentina al futbolista, y lamentaron que "lejos de pedir disculpas por lo sucedido, hayan realizado declaraciones desafortunadas y faltas de respeto hacia la comunidad".

Ambas agrupaciones también aclararon que una licencia de conducir italiana no habilita a Icardi a utilizarla en el país porque "Argentina e Italia mantienen un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir". Es decir, el deportista debería acreditar que la licencia italiana se encontraba vigente y lo habilitaba legalmente para conducir en Argentina al momento del hecho.

El comunicado de las Madres del Dolor y de Víctimas del Tránsito contra la China Suárez y Mauro Icardi. "Para determinar si esa licencia lo habilitaba efectivamente a conducir en nuestro país al momento del hecho, deberá acreditarse su existencia, vigencia, categoría y autenticidad, y verificarse su situación migratoria y desde cuándo posee residencia en la Argentina", explicaron en el texto que compartieron en Instagram.

Las Madres del Dolor criticaron a la modelo por publicar otro video "en el que se toma con ligereza una situación de extrema gravedad", en referencia a la historia que compartió desde el auto de juguete conducido por su hijo Amancio. "¿Así mejor?", escribió la actriz junto a un emoji llorando de risa.

La china suarez se burla del video anterior hoy desde el autito de amancio pic.twitter.com/TJZU3StuuN — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 23, 2026 "Detrás de cada conducta irresponsable al volante puede haber una vida. Y detrás de cada víctima, una familia que queda marcada para siempre", concluye el comunicado de las asociaciones.