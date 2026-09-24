Las Madres del Dolor cruzaron a Mauro Icardi y la China Suárez: "Ojalá puedan recapacitar"

Las asociaciones Madres del Dolor y Víctimas del Tránsito cuestionaron a Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez, quienes criticaron al Ministerio de Transporte bonaerense por inhabilitarle la licencia de conducir argentina al futbolista, y lamentaron que "lejos de pedir disculpas por lo sucedido, hayan realizado declaraciones desafortunadas y faltas de respeto hacia la comunidad".
Ambas agrupaciones también aclararon que una licencia de conducir italiana no habilita a Icardi a utilizarla en el país porque "Argentina e Italia mantienen un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir". Es decir, el deportista debería acreditar que la licencia italiana se encontraba vigente y lo habilitaba legalmente para conducir en Argentina al momento del hecho.
El comunicado de las Madres del Dolor y de Víctimas del Tránsito contra la China Suárez y Mauro Icardi.
"Para determinar si esa licencia lo habilitaba efectivamente a conducir en nuestro país al momento del hecho, deberá acreditarse su existencia, vigencia, categoría y autenticidad, y verificarse su situación migratoria y desde cuándo posee residencia en la Argentina", explicaron en el texto que compartieron en Instagram.
Las Madres del Dolor criticaron a la modelo por publicar otro video "en el que se toma con ligereza una situación de extrema gravedad", en referencia a la historia que compartió desde el auto de juguete conducido por su hijo Amancio. "¿Así mejor?", escribió la actriz junto a un emoji llorando de risa.
"Detrás de cada conducta irresponsable al volante puede haber una vida. Y detrás de cada víctima, una familia que queda marcada para siempre", concluye el comunicado de las asociaciones.
Qué le había respondido Mauro Icardi al Ministerio de Transporte
El Ministerio de Transporte bonaerense comunicó en X la decisión de inhabilitarle la licencia de conducir argentina al futbolista tras el video compartido por su pareja en Instagram, e Icardi le respondió por el mismo medio.
"Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios", disparó el deportista y deslizó: "Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?".