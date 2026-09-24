Estafa y aislamiento familia: apuntan contra el novio de Charlotte Caniggia

Una serie de inquietantes revelaciones televisivas expusieron la oscura trama sobre manejos y controles de pareja que acorralan a la reconocida figura.

La hija del exfutbolista de la Selección Argentina junto a su novio.

El entorno más cercano de Charlotte Caniggia encendió las alarmas tras denunciar públicamente que Roberto Storino Landi , su pareja desde hace siete años, ejerce un control absoluto sobre su vida. Según trascendió, el empresario habría provocado un fuerte aislamiento, alejándola tanto de su familia como de sus amistades más íntimas.

Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

En un reconocido programa de espectáculos que se emite en televisión revelaron detalles alarmantes sobre cómo el novio de la mediática controlaría todos sus movimientos y sus compromisos laborales. “El entorno de Charlotte piensa que este señor la tiene cercada. Empezó a tener distancia de su hermano y su mamá” , aseguró de manera contundente el panelista Pepe Ochoa .

Las graves acusaciones surgidas en LAM indican que Storino Landi toma decisiones a sus espaldas, apropiándose de la gestión total de sus ingresos económicos. “El mismo círculo contó que él le manejaría el dinero y ella no tendría injerencia en sus finanzas” , detallaron los allegados sobre el presunto manejo irregular de su patrimonio.

A esta conflictiva situación familiar se suma una fuerte denuncia judicial por estafa vinculada a la venta irregular de un automóvil. “Cuando se lo dije, me vendieron que lo transfiera igual porque él lo iba a resolver. Es una mala persona” , sentenció indignado el denunciante que confió en el empresario.

El comprador afectado relató que intentó comunicarse en reiteradas ocasiones para resolver el conflicto comercial, pero nunca obtuvo ningún tipo de respuesta. Al ser consultada sobre este tema por la prensa, la propia mediática aseguró desconocer por completo estas graves acusaciones legales que recaen directamente sobre su actual pareja sentimental.

Mariana Nannis defendió a Charlotte Caniggia

Tras la polémica final de Gran Hermano, la mamá de Charlotte, Mariana Nannis, decidió romper el hielo y se acercó a su hija para brindarle su apoyo público. La mediática utilizó sus redes sociales para cuestionar severamente el sorpresivo triunfo de Sol Abraham en la televisión, demostrando su total indignación ante el resultado definitivo.

Sin guardarse ningún tipo de filtro frente a sus seguidores, la exesposa de Claudio Caniggia apuntó directamente contra los productores del exitoso reality. “Ganó la que compró la copa, estaba arreglado”, disparó contundente a través de una explosiva historia que publicó y viralizó rápidamente en su cuenta oficial de Instagram.

Este contundente gesto de defensa pública dejó en evidencia que el prolongado y polémico distanciamiento familiar entre madre e hija llegó finalmente a su fin. Mariana se posicionó firmemente del lado de su hija, quien había quedado eliminada en la instancia de semifinales frente a la actual ganadora del exitoso certamen.

Mariana Nannis y su posteo en contra de "Gran Hermano". Instagram @mariananannis_

Por su parte, Charlotte Caniggia también aprovechó el espacio televisivo para expresar su fuerte descontento y denunciar presuntas irregularidades en la votación. “Hubo una mano negra... Viví la final para el culo. La copa era mía, loco”, bromeó la mediática con su característico estilo durante una reciente entrevista en el estudio.

A pesar de su visible y genuina molestia inicial por no alcanzar el anhelado premio mayor, la influencer terminó aceptando la decisión final de la audiencia. “El destino quiso que gane Sol. No, la gente. La votaron”, concluyó reconociendo abiertamente que su gran favorita para ganar el reality siempre fue su amiga Yipio.