Luis Caputo culpó a "las mayores lluvias y nevadas" por la caída de la actividad en julio

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó justificar la nueva caída de la actividad de julio (-2,9%) informada este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) al atribuir el mal dato a "las mayores lluvias y nevadas" registradas en el séptimo mes del año y "las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol".
Lo hizo mediante un publicación en su cuenta de X donde intentó minimizar el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio y recurrió al dato anual para mostrar un crecimiento (+1,7%).
Luego informó que "en el mes, la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 2,9% mensual, en tanto el indicador tendencia-ciclo creció 0,2% mensual, alcanzando un nuevo máximo histórico". A posterior, Caputo recurrió a curiosas justificaciones al hablar de "shocks transitorios" que "afectaron a varios sectores de la actividad.
"En este sentido pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol", detalló el ministro.
Caída de la actividad económica en julio: los sectores más afectados
En el desglose sectorial del informe brindado por el INDEC, se observaron fuertes incrementos en pesca (+424,5% interanual) y en la explotación de minas y canteras (+8,4%), mientras que la agricultura y ganadería también aportó una leve mejora (+0,7%).
En contraste, las caídas más marcadas se dieron en el comercio mayorista y minorista (-5,1%) y en la industria manufacturera (-4,6%), que fueron los rubros con mayor incidencia negativa sobre el nivel general de actividad.