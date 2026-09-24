24 de septiembre de 2026 Inicio
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Luis Caputo culpó a "las mayores lluvias y nevadas" por la caída de la actividad en julio

El ministro de Economía intentó minimizar el dato mensual informado por el INDEC y recurrió al dato anual para mostrar un crecimiento del EMAE (+1,7%). Además, justificó el mal dato debido a "las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol".

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Luis Caputo habló en sus redes sobre el EMAE de julio. 

Luis Caputo habló en sus redes sobre el EMAE de julio. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó justificar la nueva caída de la actividad de julio (-2,9%) informada este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) al atribuir el mal dato a "las mayores lluvias y nevadas" registradas en el séptimo mes del año y "las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol".

La actividad economia sigue en caida y hay dudas sobre el plan de Caputo y Milei. 
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Lo hizo mediante un publicación en su cuenta de X donde intentó minimizar el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio y recurrió al dato anual para mostrar un crecimiento (+1,7%).

Luego informó que "en el mes, la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 2,9% mensual, en tanto el indicador tendencia-ciclo creció 0,2% mensual, alcanzando un nuevo máximo histórico". A posterior, Caputo recurrió a curiosas justificaciones al hablar de "shocks transitorios" que "afectaron a varios sectores de la actividad.

"En este sentido pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol", detalló el ministro.

Caída de la actividad económica en julio: los sectores más afectados

En el desglose sectorial del informe brindado por el INDEC, se observaron fuertes incrementos en pesca (+424,5% interanual) y en la explotación de minas y canteras (+8,4%), mientras que la agricultura y ganadería también aportó una leve mejora (+0,7%).

En contraste, las caídas más marcadas se dieron en el comercio mayorista y minorista (-5,1%) y en la industria manufacturera (-4,6%), que fueron los rubros con mayor incidencia negativa sobre el nivel general de actividad.

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