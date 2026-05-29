Alerta inquilinos: el demoledor dato del INDEC que desmiente a Javier Milei y genera preocupación

El Presidente argumenta que los valores de los alquileres bajaron 30% en términos reales. Sin embargo, los datos oficiales indican que, en algunas regiones de Argentina, los aumentos llegaron a 80% en el último año y superaron la inflación.

Según el INDEC, algunos alquileres aumentaron por encima de la inflación.

La inflación interanual marcó un 32,4% y el presidente Javier Milei aseguró que los alquileres bajaron un 30%. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) contradicen rotundamente las palabras del mandatario, ya que en algunas regiones argentinas se registraron aumentos que superan el 80% en el último año.

"El riesgo de estar en la calle sube segundo a segundo": la cara más cruda del ajuste de Milei

El referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó en un comunicado que la realidad que asume el jefe de Estado está muy lejos de ser verdad. "Aunque Milei repita que los alquileres bajaron un 30% en términos reales, el INDEC muestra todo lo contrario", detalló en el escrito.

En ese sentido, describió la difícil situación que viven hoy las personas que tienen que alquilar. "Estamos viviendo una situación crítica en todos los hogares inquilinos. Alquileres que aumentan cada 2 o 3 meses, por encima de la inflación, y salarios planchados generan que en algún momento del contrato ya no podamos seguir pagando el alquiler", denunció.

Los contratos de alquiler hoy se firman por un máximo de 24 meses.

De acuerdo al informe oficial del INDEC, la suba de los alquileres en el último año expone realidades muy dispares según la zona del país, pero con un denominador común: una fuerte suba muy por encima del índice inflacionario y un gran impacto en el bolsillo de los inquilinos.

El mapa de los incrementos interanuales quedó liderado por la Patagonia con un 87,4%, seguida por el Noroeste con el 81,6% y el Noreste con el 80,9%. En tanto, la región Pampeana registró una suba del 64,1%, Cuyo alcanzó el 59,7% y el Gran Buenos Aires (GBA) cerró la lista con un 50,7%, cifras que desmienten el relato oficial.

Qué pasa hoy en el mercado inmobiliario con el fin de la vieja ley

El mercado de alquileres entra en una etapa de cambios por la desaparición gradual de los contratos bajo la ley derogada en 2020. El sistema actual se inclina por acuerdos mucho más cortos y actualizaciones permanentes, aunque con un contexto donde el Índice de Contratos de Locación (ICL) sube de manera más lenta.

De acuerdo a lo que publicó Ámbito, el corredor inmobiliario Alejandro Braña analizó el nuevo panorama en el que las reglas cambiaron para inquilinos y propietarios. "Antes el ajuste anual por ICL quedaba muy por encima de cualquier actualización trimestral o semestral. Hoy los contratos más cortos reflejan más rápido la inflación reciente y por eso aparecen diferencias menores", señaló.

Según los valores actuales que manejan las inmobiliarias, los aumentos para los contratos vigentes quedarían de la siguiente manera:

Ajuste trimestral: se ubicó en un 8,79% para los contratos más cortos.

Ajuste cuatrimestral: quedó establecido en un 10,78% según los últimos meses.

Ajuste semestral: alcanzó un 15,64% de aumento para los contratos de medio año.

Ajuste anual por ICL: subió al 32,02% para quienes todavía siguen con la ley anterior.

Si partimos de un alquiler estándar de $500.000 mensuales, los nuevos precios con los aumentos se modifican de esta forma:

Con aumento trimestral: el valor mensual pasa de los $500.000 a un total de $543.950.

Con aumento cuatrimestral: el precio del alquiler sube y se posiciona en $553.900.

Con aumento semestral: el pago que deben hacer los inquilinos llega a los $578.200.

Con aumento anual por ICL: el ajuste de la vieja ley dispara la cifra final a $660.100.

La derogación de la ley anterior hizo que la mayoría de los nuevos contratos se firmen por 24 meses con subas trimestrales, cuatrimestrales o semestrales atadas al IPC o al ICL. Este esquema aumentó la oferta de propiedades y generó que muchos dueños tengan que bajar los precios para poder alquilar.

"Hay propiedades que tuvieron reducciones de entre 10% y 40% porque no encontraban demanda. Eso hace dos años prácticamente no existía", puntualizó Alejandro Braña sobre estas bajas. En la Ciudad de Buenos Aires, los precios promedio quedaron de la siguiente manera según los ambientes:

Monoambientes: los departamentos más chicos en Capital Federal arrancan desde los $520.000.

Dos ambientes: las unidades estándar se ubican en un promedio de entre $620.000 y $700.000.

Tres ambientes: las propiedades para familias medianas se ofrecen desde los $850.000.

Cuatro ambientes: los departamentos más grandes ya se consiguen por arriba de los $1.100.000.

La trampa de las expensas caras y el golpe al bolsillo por los sueldos bajos

El verdadero problema para mantener una vivienda hoy ya no pasa solamente por el valor del alquiler mensual que pide el dueño, sino que las expensas se transformaron en un peso enorme para los inquilinos y, en algunos casos, representan el 40% del valor total de la renta con valores que superan ampliamente los $260.000.

Las encuestas privadas mostraron que las expensas sufrieron fuertes subas y varían mucho según la provincia donde se viva:

Capital Federal: el valor promedio llegó a los $336.545, con un aumento interanual del 34,6%.

Provincia de Buenos Aires: el costo medio para los bonaerenses se ubicó en $167.460.

Córdoba: los gastos comunes en los edificios cordobeses alcanzaron un promedio de $148.442.

Santa Fe: el territorio santafesino cerró la lista con una boleta promedio de $137.320.

Con este escenario tan difícil, el director de la plataforma ConsorcioAbierto, Albano Laiuppa, explicó cuáles son los costos que más influyen en las boletas mensuales. "Los aumentos mensuales muestran cierta desaceleración respecto de años anteriores, pero las expensas siguen sostenidas sobre una estructura de costos muy alta", señaló.

El problema principal está en los gastos fijos que son muy difíciles de achicar en este contexto de subas de tarifas. "Las expensas continúan creciendo por encima de la inflación mensual porque gran parte del gasto está asociado al funcionamiento diario de los edificios, especialmente salarios, mantenimiento y servicios", detalló.

Los sueldos de los encargados representan el 30% del gasto total de los consorcios, la misma cantidad que se va en arreglos y abonos de servicios básicos. Por eso, muchos edificios están sumando herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para controlar mejor los gastos y anticipar los problemas de mantenimiento.

Por su parte, el operador inmobiliario Lisandro Cuello advirtió que la mayor tensión del mercado está vinculada directamente con la pérdida del poder adquisitivo. "El mercado se acomodó un poco, pero los salarios todavía tienen dificultades para seguir el ritmo del costo de vida", explicó y añadió que muchos inquilinos llegan al límite de lo que pueden pagar y tienen que recortar otros gastos para no perder el departamento.