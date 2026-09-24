Se filtró el verdadero motivo detrás del enojo de Wanda Nara contra Karina Iavícoli La empresaria protagonizó un tenso momento con la periodista de espectáculos y se conocieron los detalles que desataron la furia al aire. Agregar C5N en









Salió a la luz la razón por la que la empresaria insultó a la periodista.

Wanda Nara vivió un tenso cruce durante la presentación oficial de la nueva edición de MasterChef Celebrity tras reaccionar de la peor manera ante las consultas de la prensa. La conductora no disimuló su incomodidad frente a los micrófonos de LAM, llegando a insultar en vivo a la periodista Karina Iavícoli con un exabrupto lapidario: “Esta pelot…”. La agresión verbal desató un fuerte repudio masivo en la televisión y encendió las alarmas en el espectáculo.

Wanda Nara estalló de furia cuando la cronista la descolocó con preguntas vinculadas a su relación con Martín Migueles y la causa judicial que involucra al empresario con Elías Piccirillo. Molesta por el tono de la nota, la mediática intentó esquivar el tema sacando a relucir a L-Gante, para luego pedirle un insólito ataque físico a su propia madre, Nora Colosimo, exclamando de manera irrisoria que le tire de los pelos a la panelista presente en el estudio.

Yanina Latorre analizó detenidamente el trasfondo del escándalo al aire de SQP y destapó la razón principal del exabrupto de la rubia. La panelista remarcó que la presentación del reality gastronómico fue el detonante perfecto para la bronca de la empresaria: “Wanda creyó que le iban a hablar de Masterchef porque en LAM está la madre”, asegurando que la famosa esperaba una cobertura totalmente amigable por el rol de Norita.

Yanina Latorre destrozó la actitud defensiva de la empresaria y expuso la falta de argumentos para justificar su reacción contra el equipo del programa. Para cerrar su categórico descargo, la conductora remarcó la incomodidad de la diva ante las investigaciones vigentes sobre su entorno: “Wanda se va porque no se bancó la pregunta. Después se hace la ‘me banco todo’. Y decir ‘Esta pelotuda’... No tiene razón y no contesta porque Karina tiene razón y porque sabe la verdad”.

La reacción de Wanda Nara a la inhabilitación de Mauro Icardi Wanda Nara reaccionó de forma llamativa ante la sanción impuesta a su expareja por parte del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. La cartera bonaerense resolvió aplicarle una inhabilitación preventiva al delantero tras la viralización de una grabación difundida por la China Suárez, donde la actriz aparecía asomada por la ventana con el auto en movimiento. Para revalidar su registro, el deportista deberá someterse a nuevas evaluaciones de aptitud.

Wanda Nara prefirió evitar las declaraciones contundentes ante la prensa, pero dejó marcada su postura con un sutil gesto en las redes sociales. La presentadora de MasterChef Celebrity interactuó con el mensaje de una usuaria en la plataforma X respondiendo únicamente con dos emojis de asombro. Esa simple interacción alcanzó para encender el debate entre sus fanáticos y sumar combustible al interminable culebrón mediático. Mauro Icardi desafió abiertamente la medida del organismo gubernamental argumentando que su documentación depende de las autoridades europeas. “Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, disparó el futbolista, afirmando haber entregado el carnet local al tramitar la habilitación en el viejo continente y minimizando el conflicto al tildarlo de “un ratito de chimento”.