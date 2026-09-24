Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

Durante su último embarazo, la protagonista impuso una drástica regla al padre de su hijo que generó asombro total.

La modelo y exparticipante de Cobate Mica Viciconte atraviesa un presente laboral auspicioso entre sus participaciones televisivas y en streaming, donde parece haber encontrado su lugar. En ese marco, la protagonista volvió a hablar de su relación con el exjugador de fútbol, Fabián Cubero , y generó nuevas novedades.

En esta ocasión, la panelista contó cómo vivió su embarazo con Luca , el único hijo que tienen en común. Sin guardarse absolutamente nada, reveló la estricta condición que le impuso a su pareja durante esos meses y no tardó en generar un gran revuelo.

"El mes antes de parir obviamente yo ya estaba muy complicada, estaba nueve horas por día en MasterChef y dejé de entrenar" , sostuvo en el programa Criemos Libres. En efecto, conforme relató, los últimos meses de gestación fueron los más complejos.

"Yo le dije a Fabi que si yo no podía entrenar él tampoco podía, porque el hijo es de los dos. Y si yo no podía ir, él tampoco. A mí me re afectó no poder ir a entrenar" , sentenció con firmeza sobre aquella decisión.

El revuelo mediático sobre sus normas continuó en el postparto: “Cuando nació Luca le dije que necesitaba que esté dos semanas conmigo, pero que tampoco podía ir a entrenar. Al día 29 de reposo después de parir, el médico me dijo que yo ya podía entrenar y recién ahí le dije a Fabi que él podía volver a ir" .

A la distancia, la modelo hizo su autocrítica: “No sé si lo volvería a hacer, con el diario del lunes aprendí que podría haber ido a entrenar, no sé si todos los días, porque si yo estoy re mal con el bombo y él se va todos los días a entrenar relajadisimo no me gusta", cerró.

Cómo nació el amor entre Mica Viciconte y Fabián Cubero

La historia de amor entre la actual figura de la televisión y el reconocido exdefensor del fútbol argentino tuvo su gran punto de partida en agosto de 2017. Ambos cruzaron sus caminos por primera vez en los estudios de El Trece, mientras participaban de la clásica emisión del evento solidario Un sol para los chicos.

En aquel primer cruce de miradas hubo una innegable química, aunque el romance no pasó a mayores durante esa agitada y pública jornada. Tiempo después, una amiga en común tomó la iniciativa de organizar una cena casual para que ambos pudieran charlar y conocerse en un ámbito mucho más íntimo y relajado.

"Yo no quería saber nada porque pensaba que Fabián era un mujeriego, y además me cuesta exponerme porque soy muy tímida", recordó Micaela sobre aquellas primeras impresiones. A pesar de sus lógicas dudas iniciales, la modelo aceptó la invitación y la esperada velada terminó fluyendo de una forma verdaderamente inmejorable.

Esa primera salida marcó un antes y un después absoluto para la pareja: "Fue el primer encuentro y la pasamos muy bien", remarcó la influencer marplatense con gran alegría. Desde ese entonces, comenzaron a salir a escondidas de la prensa de espectáculos para poder cuidar el naciente vínculo amoroso frente a los constantes rumores mediáticos.

Con el paso de los años lograron consolidar una hermosa familia ensamblada y ella no oculta en ningún momento su profunda admiración por su pareja. “Fabi es un amor. Me prepara la comida cuando llego, me hace el desayuno, es la máxima demostración de amor que recibí de un hombre”, afirmó, sellando el éxito de estos nueve años juntos.