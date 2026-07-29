Todos los aumentos de agosto: cuánto subirán los servicios, alquileres y prepagas

Los aumentos en servicios, alquileres, colegios privados y prepagas se suman a la preocupación por la inflación, generando más presión sobre los gastos básicos. Las familias deberán recalcular una vez más su presupuesto en el octavo mes del año.

Todo vuelve a aumentar en agosto, obligando a las familias a reacomodar sus presupuestos.

Agosto trae consigo una oleada de aumentos que impactarán el bolsillo de los argentinos. Diversos sectores experimentarán subas, incluyendo los servicios , alquileres y prepagas, aunque los detalles específicos de cada incremento se irán conociendo en las próximas semanas.

El Gobierno modificó la fórmula para calcular la factura de gas desde el 1 de agosto

Con la inflación de junio en 1,9%, varias empresas y organismos activaron las cláusulas de ajuste automático. Eso significa que, otra vez, habrá aumentos en servicios clave que impactan directamente en el día a día a partir del 1° de agosto.

Por el lado de la salud, las prepagas ya avisaron que las cuotas subirán entre 1,8% y 2,9%, según la compañía y el plan. OSDE, Avalian, Hospital Italiano y Alemán aplicarán un 1,9%, mientras que Swiss Medical rondará entre 1,8% y 2%. Galeno irá al 2,6%, Omint al 2,9%, Sancor Salud entre 1,9% y 2,9% según la cobertura, y Medicus al 2,39%. En algunos casos también habrá retoques en los copagos, lo que encarece cada consulta o estudio.

También los colegios privados bonaerenses con aporte estatal aplicarán un aumento en sus cuotas de un 5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires todavía resta la confirmación oficial de los nuevos aranceles.

El transporte público tampoco se queda atrás: los colectivos que circulan en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires aumentarán un 3,9%. Este ajuste responde al mecanismo automático que combina la inflación del mes anterior con un plus de dos puntos. Por su parte, las líneas nacionales mantendrán sin cambios sus tarifas.

Nuevas tarifas de colectivos en CABA

Con SUBE registrada, los boletos pasarán a costar:

Hasta 3 km: $852,90

Entre 3 y 6 km: $947,71

Entre 6 y 12 km: $1.020,71

Más de 12 km: $1.093,77

Tarifas en la Provincia de Buenos Aires

Hasta 3 km: $1.111,19

Entre 3 y 6 km: $1.250,08

Entre 6 y 12 km: $1.388,98

Entre 12 y 27 km: $1.666,78

Más de 27 km: $1.959,58

En agosto, también habrá subas en trenes y subte debido a que el Gobierno nacional dispuso un nuevo tramo de aumentos para los servicios ferroviarios metropolitanos. Según la distancia recorrida, el pasaje con SUBE pasará a costar $420, $590 o $730. Quienes paguen en efectivo deberán abonar un valor único de $1.500.

El subte se suma con un incremento del 3,9%. Mientras el boleto general con SUBE registrada quedará en $1.684, quienes no tengan la tarjeta asociada pagarán $2.541,10. El Premetro también se ajusta y costará $567,35.

Los peajes de la ciudad también se suman a la oleada de aumentos de agosto. En ese sentido, las autopistas administradas por AUSA aplicarán nuevas tarifas que varían según el horario y el tramo. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos livianos pagarán $4.610,98 en horario común y $6.534,52 en hora pico. En Illia, Sarmiento y Salguero, las tarifas quedarán en $1.921,05 y $2.716,64, respectivamente.

El Paseo del Bajo será el más caro, de $10.202,36 para vehículos particulares. Con estos aumentos, moverse por la Ciudad —ya sea en transporte público o en auto— se vuelve cada vez más costoso, obligando a las familias a ajustar aún más su presupuesto mensual.

Alquileres y servicios: los aumentos de agosto

Agosto arranca con más presión sobre los gastos inevitables de las familias: la vivienda y los servicios básicos. En electricidad, Edenor y Edesur aplicarán nuevos cuadros tarifarios apenas sean oficializados, aunque seguirá vigente el esquema de subsidios para usuarios residenciales.

Además, el gas también se encarece ya que desde este mes rige un mecanismo que cada dos meses ajusta la diferencia entre el precio estimado y el costo real del gas comprado por las distribuidoras. Por último, el agua potable y cloacas de AySA subirá un 3%, dentro del esquema de actualización fijado por el ente regulador.

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A esto se suma el peso de los alquileres, que continúan ajustándose según el índice del Banco Central. Los contratos tendrán subas de 31,52% en la actualización anual, 8,96% en la trimestral, 12,14% en la cuatrimestral y 16,58% en la semestral. En números concretos, un alquiler de $500.000 pasará a $657.600 si corresponde la actualización anual.

En definitiva, entre tarifas de luz, gas, agua y el techo donde vivir, agosto se convierte en un mes de gastos ineludibles que obligan a las familias a recalcular cada peso.