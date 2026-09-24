24 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La boda que terminó con una batalla campal: le exigió a su esposo 40.000 euros y le fue infiel en el baño con un extraño

La celebración comenzó con una discusión en la pareja, pero terminó con gritos, agresiones físicas, daños materiales y la intervención de la policía.

Por
La boda fallida se dio entre una mujer de nacionalidad colombiana y un español.

La boda fallida se dio entre una mujer de nacionalidad colombiana y un español.

Una boda que tenía que terminar con una pareja festejando la unión civil habría terminado de la peor manera: la novia le pidió a su esposo una suma millonaria por un acuerdo nupcial, el novio se negó y todo terminó en gritos, peleas, un acto de infidelidad y el pedido de divorcio. ¿Qué pasó realmente?

Los vecinos acamparon enfrente del edificio donde vive la anciana para evitar su desalojo.
Te puede interesar:

Masiva vigilia en Madrid para evitar el desalojo de una jubilada de 87 años que no alcanza a pagar su alquiler

El hecho ocurrió en una casona restaurada del siglo XVII en la región de Galicia, en el norte de España. Según publicó el medio local La Región de Ourense, la disputa comenzó cuando la recién casada, de nacionalidad colombiana, le pidió a su marido 40.000 euros procedentes de los obsequios recibidos durante la boda, que respondía a un supuesto acuerdo nupcial previo entre las partes.

El hombre rechazó de manera categórica entregar dicha suma de dinero, por lo que todo derivó en una fuerte discusión entre ambos que contó con gritos, a vajilla y la cristalería destrozadas, e incluso, los familiares terminaron con golpe de puño.

Por dicha situación intervino la Guardia Civil: cuando los agentes llegaron al lugar, la pelea ya había terminado, aunque pudieron comprobar que había platos y vasos rotos por el suelo. Sin embargo, ninguna de las familias hizo la denuncia formal.

De igual modo, el mismo medio aseguró que la tensa situación fue empeorando: la novia habría reconocido posteriormente que había bebido mucho durante la boda y que, en medio del revuelo, mantuvo un encuentro sexual con uno de los trabajadores encargados de la organización del evento, con quien se habría marchado a los baños.

Ante ello, la mujer le habría pedido el divorcio al español, pero él se negó y esta postura despertó el enojo de su propia familia. Sin embargo, el recién caso habló por primera vez y contó su versión de los hechos.

Habló el novio de la boda que terminó en batalla campal por supuesta infidelidad en España

Luego de la repercusión que tuvo la noticia, el propio novio recurrió a sus redes sociales para dar su propia versión de los hechos y negó toda la situación que sucedió durante la boda.

El hombre defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad: “Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento”. El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.

Según relató, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.

Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como “más gorda”. En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto. De igual modo, negó que se haya separado posteriormente de la boda y que con continúan juntos, viviendo en A Coruña.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este pueblo de España busca habitantes y ofrece alquiler gratis: cuáles son los requisitos

Este pueblo europeo de montaña ofrece alquiler gratis: cuáles son los requisitos

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.

Lali Espósito impactó en el Festival de San Sebastián con un look inspirado en Malvinas

Un hombre fue hallado muerto tras haber sido arrastrado por una corriente en la provincia de Barcelona.

Brutal temporal en España: rutas cortadas, inundaciones y al menos un fallecido

León Gieco fue uno de los artistas argentinos que cantó frente al Papa Francisco en 2023 en el Vaticano.
play

Visita de León XIV: quiénes son los argentinos que cantaron ante un Papa a lo largo de la historia

La canción fue creada por dos cordobeses. 
play

Se conoció cuál la canción oficial para recibir al papa León XIV en su visita a Argentina

play

Por la crisis, cierra el colegio privado Saint Martin School de Belgrano

Rating Cero

El humorista comentó sin querer que quedó eliminado.

Se filtró quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity: el garrafal error que cometió un participante

La Chiqui atraviesa un momento delicado de salud.

La determinante decisión que tomó El Trece en medio de la internación de Mirtha Legrand

Abel Pintos y una propuesta muy importante en medio de su carrera.

Abel Pintos podría cantar frente al papa León XIV: qué dijeron desde su entorno sobre la convocatoria

Salieron a la luz los verdaderos motivos de la separación.

Revelaron la verdad por la que los padres de Tini Stoessel rompieron vínculo con ella: "Contactos turbios"

El conductor debió ser atendido por personal de salud.

Marley sufrió un tremendo accidente y generó preocupación: "Me rompí la cabeza"

Tini Stoessel y la contundente decisión.

Se conoció la estricta condición que Tini Stoessel les puso a los invitados para su boda con Rodrigo De Paul

últimas noticias

El humorista comentó sin querer que quedó eliminado.

Se filtró quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity: el garrafal error que cometió un participante

Hace 12 minutos
La padelista quedó envuelta en la polémica.

El polémico comentario de una jugadora de pádel argentina que causó fuerte repudio

Hace 19 minutos
Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando.

Una empresa premiará a todos los usuarios que no jueguen GTA 6 en su lanzamiento: los detalles

Hace 46 minutos
La Chiqui atraviesa un momento delicado de salud.

La determinante decisión que tomó El Trece en medio de la internación de Mirtha Legrand

Hace 56 minutos
play

Scaloni, sobre su continuidad en la Selección: "Tengo ganas de estar acá"

Hace 57 minutos