La boda que terminó con una batalla campal: le exigió a su esposo 40.000 euros y le fue infiel en el baño con un extraño

La celebración comenzó con una discusión en la pareja, pero terminó con gritos, agresiones físicas, daños materiales y la intervención de la policía.

La boda fallida se dio entre una mujer de nacionalidad colombiana y un español.

Una boda que tenía que terminar con una pareja festejando la unión civil habría terminado de la peor manera : la novia le pidió a su esposo una suma millonaria por un acuerdo nupcial, el novio se negó y todo terminó en gritos, peleas, un acto de infidelidad y el pedido de divorcio. ¿Qué pasó realmente?

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El hecho ocurrió en una casona restaurada del siglo XVII en la región de Galicia, en el norte de España. Según publicó el medio local La Región de Ourense, la disputa comenzó cuando la recién casada , de nacionalidad colombiana, le pidió a su marido 40.000 euros procedentes de los obsequios recibidos durante la boda, que respondía a un supuesto acuerdo nupcial previo entre las partes.

El hombre rechazó de manera categórica entregar dicha suma de dinero , por lo que todo derivó en una fuerte discusión entre ambos que contó con gritos, a vajilla y la cristalería destrozadas, e incluso, los familiares terminaron con golpe de puño.

Por dicha situación intervino la Guardia Civil: cuando los agentes llegaron al lugar, la pelea ya había terminado, aunque pudieron comprobar que había platos y vasos rotos por el suelo. Sin embargo, ninguna de las familias hizo la denuncia formal.

De igual modo, el mismo medio aseguró que la tensa situación fue empeorando: la novia habría reconocido posteriormente que había bebido mucho durante la boda y que, en medio del revuelo, mantuvo un encuentro sexual con uno de los trabajadores encargados de la organización del evento, con quien se habría marchado a los baños.

Ante ello, la mujer le habría pedido el divorcio al español, pero él se negó y esta postura despertó el enojo de su propia familia. Sin embargo, el recién caso habló por primera vez y contó su versión de los hechos.

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Luego de la repercusión que tuvo la noticia, el propio novio recurrió a sus redes sociales para dar su propia versión de los hechos y negó toda la situación que sucedió durante la boda.

El hombre defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad: “Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento”. El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.

Según relató, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.

Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como “más gorda”. En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto. De igual modo, negó que se haya separado posteriormente de la boda y que con continúan juntos, viviendo en A Coruña.