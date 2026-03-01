Allanamientos en CABA por un caso de narcomenudeo: 14 personas fueron detenidas

La Policía de la Ciudad secuestró armas, drogas y dinero en efectivo durante 13 operativos en cinco barrios porteños. De los arrestados, ocho tenían antecedentes delictivos, e incluso uno tenía una tobillera electrónica por una causa de homicidio agravado.

En un amplio operativo por parte de la Policía de la Ciudad, 14 personas fueron detenidas en distintas causas por narcomenudeo que tenían como objetivo desarticular establecimientos donde se comercializaba drogas.

Se cayó un escenario en un boliche de Costanera Norte: al menos 9 heridos

En total, se realizaron trece allanamientos en los barrios 1.11.14, Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita , donde se incautó 400 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, además de marihuana en sus envoltorios, nueve bolsas de tusi (11,1 gramos) y dinero en efectivo .

También se secuestró una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida, cargadores, municiones calibre 9 milímetros y calibre 40, dos balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento, un cuaderno con anotaciones y teléfonos celulares.

Por otra parte, se detalló que uno de los detenidos tenía un total de 35 antecedentes penales y, entre los 14 imputados, la cantidad de antecedentes llegaba a 64. Además, otro de los arrestados tenía una tobillera electrónica debido a una causa de homicidio agravado.

El ministro de Seguridad , Horacio Giménez, informó que en la Ciudad “hay una decisión política de combatir al narcomenudeo”: “Para ello aplicamos una estrategia que consiste en trabajar fuertemente todos los días para terminar con esta actividad al sacarles el financiamiento, secuestrando drogas y dinero e impedir su funcionamiento. Esto se hace con presencia policial, investigación y firmeza” .

Allanamientos contra el narcomenudeo: fuerte operativo de la Policía de la Ciudad

Los operativos fueron ordenados por dos magistrados en causas distintas que tenían como objetivo desarticular establecimientos donde se comercializaba drogas. De acuerdo a los detallados, los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte y Sur.

En los siete allanamientos realizados en Constitución, Balvanera y Villa Santa Rita se detuvo a cuatro personas, en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2025, que permitió reunir pruebas sobre una organización que utilizaba bares y comercios de la zona como cobertura para el acopio y la venta de cocaína.

Allanamientos CABA 01-marzo detenidos

Los agentes, además, verificaron que los imputados, de 32, 35 y dos de 44 años, registraban 50 antecedentes por causas previas, entre ellas por infracción a la Ley 23.737, robos simples y agravados, atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad, lesiones y amenazas.

Uno de ellos, el de 35 años, registraba en total 35 antecedentes, incluyendo una elevación a juicio vigente, procesamientos con prisión preventiva y condenas por robo. Mientras que, de los siete detenidos restantes que se realizaron en la Villa 1-11-14, cuatro sumaban un total de 14 antecedentes.

Allanamientos CABA 01-marzo detenidos

Dos de ellos concentraban las causas más relevantes (sumando 10 en total), vinculadas a infracción a la Ley 23.737, robos agravados, pedidos de captura y medidas judiciales vigentes. Incluso uno de ellos, con solo 22 años, cumplía una medida de monitoreo electrónico dispuesta en el marco de una causa por homicidio agravado.

Los otros dos con historial, en tanto, presentaban registros por robo, tenencia de estupefacientes y una causa judicial en trámite consignada en los sistemas oficiales.

Por último, en una tercera causa, en Barracas, se llevaron a cabo tres allanamientos con un resultado de tres mujeres detenidas y el secuestro de 46 gramos de cocaína.