"Pronto estarán en el fondo del mar": Donald Trump aseguró que EEUU hundió nueve buques iraníes y amenazó con más ataques El presidente norteamericano reportó la destrucción de barcos iraníes en una nueva ofensiva militar. Advirtió que las operaciones continuarán y amenazó con hundir más embarcaciones. Por + Seguir en







Trump aseguró a través de su cuenta de X que destruyó y hundió nueve buques de guerra de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo a través de su cuenta en redes sociales que las fuerzas militares estadounidenses destruyeron y hundieron nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos de gran tamaño y relevancia estratégica. Además, advirtió que las operaciones continuarán y lanzó una amenaza directa: más embarcaciones iraníes podrían ser atacadas en los próximos días.

A su vez, Trump agregó que, en una operación paralela, el cuartel general naval de Irán fue “prácticamente destruido”, aunque ironizó al señalar que “por lo demás, su Armada está muy bien”. Hasta ahora, las autoridades iraníes no han emitido una confirmación oficial sobre los daños mencionados por el mandatario estadounidense. Sus declaraciones se producen en medio de un clima de creciente tensión en Medio Oriente, marcado por reportes de enfrentamientos militares y acciones cruzadas en la región.

Embed "I have just been informed that we have destroyed and sunk 9 Iranian Naval Ships, some of them relatively large and important. We are going after the rest — They will soon be floating at the bottom of the sea, also!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/cIczM80K1Z — The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026 La administración del presidente Donald Trump informó que un buque iraní se hundió en el Golfo de Omán, frente al puerto de Chabahar. Según el comunicado, una corbeta de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses en el marco del inicio de la llamada “Operación Furia Épica”.

El mensaje difundido en redes sociales señala que la embarcación se encuentra en proceso de hundimiento y pide a los soldados iraníes, incluidos miembros de la Guardia Revolucionaria y la policía, que entreguen las armas y abandonen la nave.

Embed An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026 En total, se reporta que dos embarcaciones fueron atacadas en el estrecho de Ormuz, según informaron este domingo agencias de seguridad marítima, en el segundo día de bombardeos iraníes en el Golfo como respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.