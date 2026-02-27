27 de febrero de 2026 Inicio
Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

Se investigará a los implicados por la sustracción, ocultamiento y maniobras de encubrimiento posteriores a la desaparición del menor en Corrientes, ocurrida en junio de 2024.

Se confirmó el juicio para octubre.

A más de un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene desaparecido en Corrientes, se llevó adelante una audiencia preliminar y el Tribunal Oral Federal que confirmó que el juicio comenzará el 7 de octubre y será de manera presencial cada semana hasta diciembre.

Los implicados son Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel.

Pero hay otros implicados que están acusados de elitos como entorpecer el caso como lo son Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo.

La audiencia virtual se inició a las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, con la intervención del fiscal general Carlos Schaefer, en representación del Ministerio Público Fiscal.

Durante esta instancia se analizará qué pruebas serán admitidas y qué testigos prestarán declaración en el juicio oral y público.

