Quién es la estafadora de Luján que fingía tener enfermedades terminales y vendía pasajes truchos

Varias personas denunciaron en redes sociales y ante la Justicia a María Sol Moreno, una joven de 29 años que fingía tener enfermedades terminales o vendía pasajes truchos para estafar a amigos, familiares y conocidos por un monto que alcanzaría los 20 mil dólares.

En Luján se comenzaron armar perfiles en redes sociales para advertir sobre el accionar de la estafadora y evitar caer en la trampa. Ante sus amigos y familiares, María Sol Moreno mentía y engañaba con enfermedades terminales, venta de pasajes truchos, y hasta sacó un crédito a nombre de otra persona, según relataron los testigos.

Con el correr del tiempo, las víctimas y las denuncias comenzaron a acumularse. Una de sus amigas, Eugenia, denunció que María Sol se apropió de su negocio de estética, donde la había contratado como recepcionista y vendedora.

Con el correr del tiempo, comenzó a notar inconsistencias en la recaudación y en los montos que la franquicia le cobraba por el uso de la máquina láser, cuyo rendimiento quedaba registrado automáticamente: "En un momento las cuentas no empezaron a cerrar".

Otro caso fue el de una amiga a la que le prometió un viaje como regalo de cumpleaños en 2021, pero primero le pidió una foto junto a su documento. La joven utilizó esta imagen para sacar un crédito a nombre de su amiga, quien se dio cuenta que estaba en el veraz dos años más tarde, en 2023.

Las imágenes eran utilizadas como prueba para sostener el personaje y pedir dinero. En otros casos, decía ser diabética y necesitar con urgencia medicación, solicitando sumas que, según los denunciantes, comenzaban en 100.000 pesos y podían escalar hasta 4 millones. También habría conseguido recetas médicas para respaldar sus pedidos.

Eso no es todo, también se presentaba como azafata y ofrecía viajes al exterior. Bajo ese perfil, "le dijo a una amiga que le iba a regalar un viaje por su cumpleaños, pero como requisito, le pidió una foto sosteniendo su DNI", contó el periodista Diego Gabriele por la pantalla de C5N.

Sin embargo, era un engaño; la imagen, según se desprende de la denuncia, fue utilizada para gestionar un préstamo online a su nombre. La víctima aseguró que durante cuatro años desconoció la existencia de esa deuda, hasta descubrir que figuraba en situación cinco.