Por eso, el domingo puede sentirse como un “teatro emocional” previo a una resolución más racional.

Luna en Leo este domingo 1 de marzo: ¿cómo impacta el fin de semana previo al eclipse de Luna Llena en Virgo?

Eclipse de Luna Llena en Virgo: el 3 de marzo trae un giro inesperado que redefine el destino de algunos signos

Pero no es un periodo libre más: es la antesala del eclipse de Luna Llena en Virgo del martes 3 de marzo, un evento que acelera cierres, revela verdades y ordena lo que viene postergado. Cuando la Luna está en Leo:

Leo es fuego fijo. No hace nada a medias. Y en la previa de un eclipse, esa intensidad puede sentirse como una presión interna que anticipa cambios. El eclipse en Virgo traerá claridad práctica y decisiones concretas. Pero antes, la Luna leonina exagera lo que ya estaba latiendo.

Qué activa el eclipse de Luna Llena en Virgo

Un eclipse lunar ocurre cuando se produce una Luna Llena especial que marca culminaciones, revelaciones y finales inevitables. En Virgo, el foco está en:

Orden y desorden emocional.

Rutinas.

Salud.

Trabajo.

Vínculos que requieren ajustes.

Cómo impacta la Luna en Leo del domingo en cada signo

Aries

Necesidad de atención y validación afectiva. El martes podría traer una decisión vinculada a un hábito o dinámica laboral.

Tauro

Tema hogar y familia sensible. Algo que parecía pequeño toma protagonismo antes de acomodarse.

Géminis

Conversaciones importantes. Lo que se diga este domingo tendrá consecuencias prácticas en pocos días.

Cáncer

Autoestima y dinero en revisión. El eclipse invita a organizar prioridades.

Leo

Luna en tu signo: emociones a flor de piel. Estás cerrando una etapa personal.

Virgo

Sensación interna de que algo está por cambiar. El eclipse te toca directamente: no fuerces respuestas antes del martes.

Libra

Movimientos en amistades o entorno social. Limpieza energética en proceso.

Escorpio

Exposición profesional o reconocimiento pendiente. El eclipse ordena metas.

Sagitario

Deseo de expansión, pero con ajustes concretos por venir.

Capricornio

Intensidad emocional profunda. Posibles decisiones financieras o íntimas.

Acuario

Vínculos demandantes. Se redefinen acuerdos.

Piscis

El cuerpo habla. El eclipse trae claridad en relaciones.

Claves astrológicas para transitar el fin de semana