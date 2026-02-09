Megaoperativo en el sur del conurbano: 69 allanamientos y 26 detenidos por robos violentos de motos Más de 800 efectivos de la Policía de la Ciudad participaron de los procedimientos realizados en Villa Fiorito, Ingeniero Budge y zonas de Esteban Echeverría. La investigación comenzó hace un año y medio tras la primera detención de un integrante de la banda. Por + Seguir en







Megaoperativo en el sur del conurbano: 69 allanamientos y 26 detenidos por robos violentos de motos

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desplegó durante la madrugada un megaoperativo simultáneo en el sur del conurbano bonaerense que incluyó al menos 69 allanamientos y terminó con 26 detenidos, 25 mayores y un menor, acusados de integrar una organización dedicada al robo violento de motos en la autopista Riccheri y distintos accesos a la Capital Federal.

Los procedimientos se concentraron principalmente en el corazón de Villa Fiorito, Ingeniero Budge y sectores de Esteban Echeverría, donde desde las 2 de la mañana trabajaron más de 800 efectivos, con apoyo de patrulleros, grupos especiales y helicópteros que sobrevolaron la zona durante varias horas.

Fuentes del operativo confirmaron que durante los allanamientos se secuestraron motos robadas, autopartes y distintos elementos vinculados a la logística de la organización, que operaba mediante asaltos rápidos y violentos contra motociclistas que circulaban por autopistas y corredores de alto tránsito.

La causa se originó hace aproximadamente un año y medio, cuando fue detenido uno de los sospechosos y se incautó su teléfono celular. A partir del análisis de las comunicaciones y el seguimiento de las líneas asociadas, los investigadores reconstruyeron la estructura de la banda, identificaron domicilios y conexiones internas, y lograron reunir la información que permitió concretar el operativo masivo de este lunes.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar si existen otros integrantes vinculados a la organización.

